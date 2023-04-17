TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak? TOKİ 2+1,3+1 konut ödeme planı! Sözleşme tarihi...

TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ çekilişlerinde hak sahibi olan vatandaşlar belli olmaya başladı. Yapılan çekilişlerde ismi çıkan ve ev sahibi olma heyecanı yaşayan kişiler ödemelerle ilgili takvimi merak ediyor. Sosyal konut taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlıyor. Konuyla ilgili TOKİ henüz bir ödeme takvimi yayınlamadı.