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Haberler Galeri TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak? TOKİ 2+1,3+1 konut ödeme planı! Sözleşme tarihi...

TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak? TOKİ 2+1,3+1 konut ödeme planı! Sözleşme tarihi...

TOKİ ödeme planı, konut sahibi olmaya hak kazananlar tarafından araştırılmaya başladı. TOKİ kura çekilişleri İstanbul ili ile sona erdi. TOKİ isim listesinde yer alan vatandaşlar kura çekiminin son bulmasının akabinde peşinat ve taksit ödemelerinin ne zaman başlaaycağını merak ediyor. Kura sonuçlarının e-devlet üzerinden öğrenilmesinin ardından "TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?" soruları gündeme getirildi. Peki, TOKİ ilk taksitler ne zaman başlayacak? TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak? İşte konuya dair detaylar...

Giriş Tarihi: 17.04.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 18:57
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TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak? TOKİ 2+1,3+1 konut ödeme planı! Sözleşme tarihi...

"TOKİ ödeme planı nasıl olacak?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. TOKİ isim listesinde yer alanlar kura çekiminin son bulmasının hemen ardından peşinat ve taksit ödemelerinin nasıl olacağını araştırıyor. Peki, TOKİ 1. taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? 2023 TOKİ sözleşmesi ne zaman imzalanır? İşte TOKİ 2023 ödeme planı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak? TOKİ 2+1,3+1 konut ödeme planı! Sözleşme tarihi...

TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ çekilişlerinde hak sahibi olan vatandaşlar belli olmaya başladı. Yapılan çekilişlerde ismi çıkan ve ev sahibi olma heyecanı yaşayan kişiler ödemelerle ilgili takvimi merak ediyor. Sosyal konut taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlıyor. Konuyla ilgili TOKİ henüz bir ödeme takvimi yayınlamadı.

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TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak? TOKİ 2+1,3+1 konut ödeme planı! Sözleşme tarihi...

TOKİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

TOKİ kura çekimi bittikten sonra kazanan vatandaşlar açıklanacak. Projeler belli olduktan ve temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Konutlar hak sahiplerine %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. TOKİ sosyal konut projelerinin belirlenmesinin ardından binaların temelinin atılmasından sonra sözleşme imzalanarak ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir.

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TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak? TOKİ 2+1,3+1 konut ödeme planı! Sözleşme tarihi...

TOKİ TAKSİT VE ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.

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TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak? TOKİ 2+1,3+1 konut ödeme planı! Sözleşme tarihi...

Hak sahiplerine konutlar;

%10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.