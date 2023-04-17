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TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak? TOKİ 2+1,3+1 konut ödeme planı! Sözleşme tarihi...
TOKİ ödeme planı, konut sahibi olmaya hak kazananlar tarafından araştırılmaya başladı. TOKİ kura çekilişleri İstanbul ili ile sona erdi. TOKİ isim listesinde yer alan vatandaşlar kura çekiminin son bulmasının akabinde peşinat ve taksit ödemelerinin ne zaman başlaaycağını merak ediyor. Kura sonuçlarının e-devlet üzerinden öğrenilmesinin ardından "TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?" soruları gündeme getirildi. Peki, TOKİ ilk taksitler ne zaman başlayacak? TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak? İşte konuya dair detaylar...
Giriş Tarihi: 17.04.2023 18:56Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 18:57