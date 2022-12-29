29 Aralık 2022, Perşembe
TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ İzmir TOKİ çekimi ne zaman? 5.ETAP KURA TAKVİMİ!
TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı? soruları gündemdeki yerini aldı. TOKİ sosyal konut kapsamında İzmir'de 12 bin 400 konut yapılacak. Peki, TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, İzmir TOKİ kura çekimi hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 29.12.2022 17:17 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 17:21
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