29 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ İzmir TOKİ çekimi ne zaman? 5.ETAP KURA TAKVİMİ!

TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ İzmir TOKİ çekimi ne zaman? 5.ETAP KURA TAKVİMİ!

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı? soruları gündemdeki yerini aldı. TOKİ sosyal konut kapsamında İzmir'de 12 bin 400 konut yapılacak. Peki, TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, İzmir TOKİ kura çekimi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.12.2022 17:17 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 17:21
  • 1
  • 9
TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ İzmir TOKİ çekimi ne zaman? 5.ETAP KURA TAKVİMİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı sürüyor. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekimi, 2+1 ve 3+1 konutlar için il il olarak devam ediyor. 5. etap kura takviminin belli olmasının ardından, İzmir'de yaşayan vatandaşlar, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ İzmir kura sonuçları hangi tarihte? sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ 2022 5.ETAP TAKVİMİ...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ İzmir TOKİ çekimi ne zaman? 5.ETAP KURA TAKVİMİ!

2022 TOKİ İZMİR KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE?

TOKİ sosyal konut projesi İzmir'in Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Merkez, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde yapılacak.

  • 3
  • 9
TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ İzmir TOKİ çekimi ne zaman? 5.ETAP KURA TAKVİMİ!

İZMİR'E KAÇ SOSYAL KONUT YAPILACAK?

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

  • 4
  • 9
TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ İzmir TOKİ çekimi ne zaman? 5.ETAP KURA TAKVİMİ!

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2022 TOKİ İzmir kura çekim tarihi henüz açıklanmadı.Tarih bilgisi gelir gelmez haberimizde yer vereceğiz.

  • 5
  • 9
TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ İzmir TOKİ çekimi ne zaman? 5.ETAP KURA TAKVİMİ!

5.ETAP KURA TAKVİMİ

12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut