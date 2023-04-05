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Haberler Galeri TOKİ İSTANBUL ARSA SONUÇLARI PDF 2023! TOKİ müstakil arsa kazananların isimleri belli oldu! İşte e-devlet sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL ARSA SONUÇLARI PDF 2023! TOKİ müstakil arsa kazananların isimleri belli oldu! İşte e-devlet sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul arsa kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ arsa kura sonuçları dün itibarıyla tamamlandı ve noter onayından geçti. Başvuruda bulunanlar isim listesini sorgulamaya başladı. Bugüne kadar İstanbul TOKİ arsa kura çekiminde 10 bin arsanın hak sahibi belirlendi. Dün son kez çekilen müstakil arsa kura çekimi ile 500 arsanın hak sahibi ve 1000 yedek belirlendi. İşte, TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları ve e-devlet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 05.04.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 10:12
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TOKİ İSTANBUL ARSA SONUÇLARI PDF 2023! TOKİ müstakil arsa kazananların isimleri belli oldu! İşte e-devlet sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul arsa kura çekimi 4 Nisan 2023 tarihinde tamamlandı. Kura sonuçları isim listesi, e-devlet üzerinden erişime açıldı. İlk olarak 27 Mart'ta çekilmeye başlanan arsa kuraları için detayalar merak konusu oldu. Başvuruda bulunanlar, TOKİ İstanbul arsa kura çekiliş sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli oldu mu? sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ e-devlet arsa sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İSTANBUL ARSA SONUÇLARI PDF 2023! TOKİ müstakil arsa kazananların isimleri belli oldu! İşte e-devlet sorgulama ekranı

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI E-DEVLET'TE YAYIMLANDI

TOKİ İstanbul arsa kuralarıdün itibarıyla tamamlandı!Günde ortalama 1500 hak sahibinin belirlendiği TOKİ İstanbul arsa kura çekimlerinde dün 500 asil ve 1000 yedek hak sahibini belirlemek için kuralar çekildi.

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TOKİ İSTANBUL ARSA SONUÇLARI PDF 2023! TOKİ müstakil arsa kazananların isimleri belli oldu! İşte e-devlet sorgulama ekranı

Böylece TOKİ arsa kura sonuçları müstakil arsa kategorisinde başvuranların isim listesi dün tamamıyla belli oldu. TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları noter onayını da aldıktan sonra bugün e-Devlet'te yayımlandı.

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TOKİ İSTANBUL ARSA SONUÇLARI PDF 2023! TOKİ müstakil arsa kazananların isimleri belli oldu! İşte e-devlet sorgulama ekranı

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ İstanbul için planlanan müstakil arsa kura çekimini dün tamamladı. Böylece TOKİ sonuçları 10 bin müstakil arsa için belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesiyle altyapısı tamamlanmış ve imar planı hazırlanmış müstakil arsaların hak sahibi olup olmadığınızı aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

TOKİ ARSA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ İSTANBUL ARSA SONUÇLARI PDF 2023! TOKİ müstakil arsa kazananların isimleri belli oldu! İşte e-devlet sorgulama ekranı

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ kura sonuçları gün gün belli olurken hak sahibi olamayanlar, 'TOKİ para iadesi Ziraat Bankası, Halkbank' şeklinde araştırmalarını sıklaştırdı. TOKİ para iadesi ile ilgili açıklama yapıldı.

TOKİ, kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını açıkladı.