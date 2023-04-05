TOKİ İSTANBUL ARSA SONUÇLARI PDF 2023! TOKİ müstakil arsa kazananların isimleri belli oldu! İşte e-devlet sorgulama ekranı

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ İstanbul için planlanan müstakil arsa kura çekimini dün tamamladı. Böylece TOKİ sonuçları 10 bin müstakil arsa için belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesiyle altyapısı tamamlanmış ve imar planı hazırlanmış müstakil arsaların hak sahibi olup olmadığınızı aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

TOKİ ARSA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

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