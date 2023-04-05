05 Nisan 2023, Çarşamba
TOKİ İSTANBUL ARSA SONUÇLARI PDF 2023! TOKİ müstakil arsa kazananların isimleri belli oldu! İşte e-devlet sorgulama ekranı
TOKİ İstanbul arsa kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ arsa kura sonuçları dün itibarıyla tamamlandı ve noter onayından geçti. Başvuruda bulunanlar isim listesini sorgulamaya başladı. Bugüne kadar İstanbul TOKİ arsa kura çekiminde 10 bin arsanın hak sahibi belirlendi. Dün son kez çekilen müstakil arsa kura çekimi ile 500 arsanın hak sahibi ve 1000 yedek belirlendi. İşte, TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları ve e-devlet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 05.04.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 10:12
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