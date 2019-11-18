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TOKİ 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev satacak! İşte TOKİ kurasız ev alma şartları

TOKİ durmak bilmiyor. Toplu Konut İdaresi, milyonlarca kişiyi ev sahibi yaptı. Uygun koşullar, değerli projeler ile özellikle dar gelirlilerin hayallerini gerçekleştiren TOKİ, son olarak 50 bin sosyal konut satışını tamamlamıştı. Dar gelirlileri kira öder gibi ev sahibi yapmak hükümetin en öncelikli gündemlerinde biri durumunda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta vatandaşların ev alması için uygun çalışmaların yapılmasını dile getiriyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, dar gelirliler için tarihte görülmemiş oranda düşük bir faiz oranı ile kampanya başlatılacağını duyurmuştu. Bu çalışmanın detayları henüz belli olmazken, TOKİ kurasız, çekilişsiz, öncelikli başvuru ile 22 ilde konut satacak. Konutlar için son başvuru 31 Aralık'ta yapılacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 13:48
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TOKİ 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev satacak! İşte TOKİ kurasız ev alma şartları

TOKİ'den müjde! Sosyal konut projeleri ile birçok dar gelirliyi ev sahibi yapan TOKİ'de fırsatlar tükenmiyor. Son olarak 50 bin sosyal konut projesi ile öne çıkan TOKİ, bu kez de çekilişsiz, kurasız, ilk gidenin öncelikli olacağı bir projeyi hayata geçirecek. 22 ilde satılacak olan evler için son başvuru tarihi 31 Aralık olacak. 20 yıla kadar vade seçeneklerinin sunulacağı TOKİ konutlarında kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün olacak. Yüz binlerce kişi TOKİ'nin dar gelirliler için başlattığı bu kampanyanın detaylarını merakla araştırıyor. Peki, TOKİ kurasız ev alma şartları neler? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ evleri kiraya verilebilir mi, satılabilir mi? İşte TOKİ'den çekilişsiz kurasız 335 TL taksitle ev müjdesi haberinin detayları...

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TOKİ 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev satacak! İşte TOKİ kurasız ev alma şartları

22 İLDE BÜYÜK FIRSAT

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satış ile satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor.

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TOKİ 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev satacak! İşte TOKİ kurasız ev alma şartları

31 ARALIK SON GÜN

TOKİ, konutları kurasız ve başvuru önceliğine göre satıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecekler.

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TOKİ 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev satacak! İşte TOKİ kurasız ev alma şartları

PROJEDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunmuş olduğu 2+1 konutlara başvuru yapacak vatandaşların daha hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.

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TOKİ 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev satacak! İşte TOKİ kurasız ev alma şartları

Bu kişilerde 25 yaşını doldurma şartı da aranıyor. Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması ve aylık hane halkı gelirinin, net 5 bin 500 TL'den fazla olmaması gerekiyor.