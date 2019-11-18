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SSK Bağkur emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası nasıl olacak? İntibak nedir?

Emekli intibak yasası heyecanla bekleniyor. 2000 sonrası emeklilerin maaşlarındaki mağduriyetlerin giderileceği emekli intibak yasası binlerce kişi tarafından gün aşırı aranıyor. Bilindiği üzere 2000 öncesi emekli olanlar daha yüksek emekli aylığı alıyor. 2000 sonrası azalan emekli aylığı, 2008 sonrasında da bir düşüş yaşadı. Binlerce emekli aradaki farkın giderilmesini talep ediyor. Seyyanen zam ile emekliler arasındaki makasın kapanması planlanıyor. Bunun yolu da intibak düzenlemesinden geçiyor. Ombudsman emeklilerin sitemini haklı bulmuş, idare mahkemelerinin önünü açmıştı. İdare mahkemeleri, Yargıtay ve AKM emeklilerin intibak talebini, 'Bieysel değerlendirme yapılamaz' hükmü ile reddetmişti. Emekliler için son çıkış yolu TBMM'de. İntibak yasası Meclis açıldığında TBMM'de görüşülecek. Peki, emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak maaşları nasıl etkileyecek? Sizler için intibak yasası ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını derledik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 15:43
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SSK Bağkur emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası nasıl olacak? İntibak nedir?

Emekli intibak yasası ile ilgili çalışmalar sürüyor. 2000 sonrası emeklilerin hak kayıplarının telafi edileceği intibak düzenlemesi uzun yıllardır gündemde. 2000 öncesi emekliler, 2000 sonrası emeklilerden daha yüksek maaş alıyorlar. 2000 sonrası emeklilerin talebi ombudsman tarafından haklı bulundu. İdare mahkemelerine yapılan başvurulardan sonuç çıkmazken, Yargıtay ve AYM'den de red kararı geldi. Bunun üzerine emekli intibak yasası için tek çıkış kapısı Meclis oldu. TBMM konuyla ilgil çalışmaları yapacak. Emeklilerin hak kayıplarının telafi edilmesi için 355 TL'ye kadar seyyanen artış gündemde. Peki, emekli intibak yasasında son dakika var mı? Emekli intibak yasası ne zaman görüşülecek? İntibak nedir? İşte emekli intibak yasası ile ilgili merak edilenler ve detaylar...

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SSK Bağkur emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası nasıl olacak? İntibak nedir?

İNTİBAK YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?

İntibak yasasının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi. TBMM'nin açılmasıyla intibak yasası için adım atılması bekleniyor.

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SSK Bağkur emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası nasıl olacak? İntibak nedir?

İNTİBAK YASASIYLA NE KADAR ZAM GELECEK?
Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.

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SSK Bağkur emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası nasıl olacak? İntibak nedir?

İNTİBAK ZAMMI NEDİR?

Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak tanımlanıyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla uygulanıyor. Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor.

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SSK Bağkur emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası nasıl olacak? İntibak nedir?

Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.