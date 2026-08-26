Kurul, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin "İspat külfeti" maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle markete 863 bin 580 lira idari para cezası uyguladı. Kurul bir başka kararında ise İstanbul'da faaliyet gösteren başka bir zincir marketlere ait bir şubede "Torku Çikolatam" adlı ürün hakkında "Torku Çikolatam 25 TL üzeri alışverişe 70 TL yerine 44 TL" başlıklı tanıtımlara yer verildiğini anlattı. Yapılan denetimlerde çikolatanın 44 TL'ye satılacak olduğunun beyan edilmesine rağmen ürünün 65 TL'ye satıldığının tespit edildiği, bu sebeple anılan reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu değerlendirildi. Kurul söz konusu markete 86 bin 358 lira ceza uyguladı.

SPREYE REKOR CEZA

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre kurul başka bir kararında ise Uraw Kozmetik A.Ş. tarafından satışa sunulan Uraw Mavi Sprey adlı ürün hakkında cezai işlem uyguladı.

Ürünün tanıtımında "Her 10 günde 2000 yeni saç kökleri", "90 günde saçların çıkmazsa...", "Saç kökleri uyku halinden çıkıyor" ifadelerine yer verildiği belirlenirken, kararda "Söz konusu tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiştir" denildi. Firmaya 10 milyon 837 bin lira ceza kesildi.

"FİYAT İÇİN DM" DÖNEMİ BİTİYOR Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada ev ve otomobil ilanı paylaşan işletmelere yönelik denetimleri sıklaştırdı. Mevzuata aykırı ilan veren 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8.2 milyon lira idari para cezası uygulandı.