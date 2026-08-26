Ticaret Bakanlığından aldatıcı reklamlara ceza yağmuru: Çayı sınırlayan kafeden mavi spreye milyonluk yaptırım!
Ticaret Bakanlığı, haksız kazanç uğruna vatandaşları aldatan ve yanıltıcı reklamlarla tüketiciyi mağdur eden fırsatçı işletmelere göz açtırmıyor. Reklam Kurulu; vatandaşa vaat ettiği "sınırsız çayı" vermeyen kafeden etiket oyunu yapan marketlere, sahte vaatlerle satılan mavi spreyden sosyal medyada "fiyat için DM" yazan galeri ve emlakçılara kadar tüketiciyi yanıltan işletmelere milyonlarca liralık ceza yağdırdı.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, ürününü satmak için vatandaşa vaatlerde bulunan ancak bunu yerine getirmeyen işletmeye ceza kesti.
Reklam Kurulu, İstanbul'da faaliyet gösteren Koçlar Cafe Restaurant adlı bir işletmeye gerçekleştirdiği denetimde, "kahvaltı tabağı (Sınırsız Çay)" şeklinde reklam yapıldığını belirledi.
Kurul, kafede bu ifadelere yer verilmiş olmasına rağmen sınırsız çay vaadinin tüketiciye fiilen sağlanmadığının tespit edildiğini, bu nedenle söz konusu reklamın tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna vardı.
İşletmeye 108 bin 370 lira idari para cezası kesildi. Kurul ayrıca yaptığı başka bir denetimde indirim marketlerinden birinin sosyal medya kanalında satışa sunulan bazı süt ürünleri ve pirinç için kullandığı ifadeleri kanuna aykırı buldu.
Kurul, Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'ne göre "köy", "ev", "geleneksel, çiftlik", "yüzde 100" gibi ifadelerin kullanımının yasak olduğunu hatırlatarak buna rağmen marketin reklamlarında "Kaliteli çiftlik sütü(...)", "Ev yoğurdu sevenlerin favorisi" ve pirinç için "Türkiye'nin en çok tercih edilen pirinci..." ifadelerini kullandığını belirledi.