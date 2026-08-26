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Göklerde yeni dönem: İlk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı! Ambulanstan arama kurtarmaya çok yönlü görev

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme atağının en büyük gurur kaynaklarından biri olan yerli ve milli genel maksat helikopteri T-625 GÖKBEY için tarihi bir eşik daha aşıldı. TUSAŞ tesislerinde zorlu eğitimlerini tamamlayan ilk uçuş ekibi göreve hazır hale gelirken, 5 saatten fazla havada kalabilen ve 948 kilometre menzile sahip üstün donanımlı helikopter Ekim 2026'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine resmen katılacak.

Göklerde yeni dönem: İlk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı! Ambulanstan arama kurtarmaya çok yönlü görev 1

Türkiye, savunma sanayinde yerlileşme atağının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda milli havacılıkta tarihi bir adım daha atıldı.

Göklerde yeni dönem: İlk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı! Ambulanstan arama kurtarmaya çok yönlü görev 2

2026 Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopter T-625 GÖKBEY için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimleri başarıyla tamamlandı.

Göklerde yeni dönem: İlk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı! Ambulanstan arama kurtarmaya çok yönlü görev 3

GÖKLERDEN GELEN GÜÇ

GÖKBEY bir helikopter olmanın ötesinde "Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmek için attığı cesur bir adım" olarak görülüyor. Milli Savunma Bakanlığı gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle açıkladı: "Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz, zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkanlarımız milletten!"

Göklerde yeni dönem: İlk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı! Ambulanstan arama kurtarmaya çok yönlü görev 4

ZORLU KOŞULLARDA GÖREV

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilen T625 GÖKBEY milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp üretildi.

Göklerde yeni dönem: İlk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı! Ambulanstan arama kurtarmaya çok yönlü görev 5

ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi.

Göklerde yeni dönem: İlk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı! Ambulanstan arama kurtarmaya çok yönlü görev 6

Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından dolayı taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebiliyor.

Göklerde yeni dönem: İlk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı! Ambulanstan arama kurtarmaya çok yönlü görev 7

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim 2024 tarihinde TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde GÖKBEY'in teslim törenine katılmış, tören sonrası Gökbey'e imzasını atarak, TUSAŞ'a terör saldırısında şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını yazmıştı.

Göklerde yeni dönem: İlk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı! Ambulanstan arama kurtarmaya çok yönlü görev 8

2010'DA KARARLAŞTIRILDI

Türkiye genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülen Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatıldı.

Göklerde yeni dönem: İlk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı! Ambulanstan arama kurtarmaya çok yönlü görev 9

GÖKBEY'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖKBEY; 5 saatten fazla havada kalabiliyor, 948 km menzili var. 15.87 metre uzunluğundaki GÖKBEY, 6 bin 50 kg azami kalkış ağırlığına sahip.

Göklerde yeni dönem: İlk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı! Ambulanstan arama kurtarmaya çok yönlü görev 10

GÖKBEY'in teknik özelliklerinden bazıları şöyle:

Mürettebat: 2
Yolcu kapasitesi: 12 kişi
Ana rotor çapı: 13.20 metre
Motorlar: 2 x TEI TS1400 Turboşaft, 1.400 mil beygir gücü (1.044 kW) (her biri)

Göklerde yeni dönem: İlk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı! Ambulanstan arama kurtarmaya çok yönlü görev 11

Standart yakıt tankı: 1.020 kilogram
Harici yakıt tankı: 280 kilogram
Bagaj hacmi: 1.1 metreküp

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