Göklerde yeni dönem: İlk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı! Ambulanstan arama kurtarmaya çok yönlü görev

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme atağının en büyük gurur kaynaklarından biri olan yerli ve milli genel maksat helikopteri T-625 GÖKBEY için tarihi bir eşik daha aşıldı. TUSAŞ tesislerinde zorlu eğitimlerini tamamlayan ilk uçuş ekibi göreve hazır hale gelirken, 5 saatten fazla havada kalabilen ve 948 kilometre menzile sahip üstün donanımlı helikopter Ekim 2026'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine resmen katılacak.

Türkiye, savunma sanayinde yerlileşme atağının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda milli havacılıkta tarihi bir adım daha atıldı.

2026 Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopter T-625 GÖKBEY için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimleri başarıyla tamamlandı.

GÖKLERDEN GELEN GÜÇ GÖKBEY bir helikopter olmanın ötesinde "Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmek için attığı cesur bir adım" olarak görülüyor. Milli Savunma Bakanlığı gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle açıkladı: "Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz, zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkanlarımız milletten!"

ZORLU KOŞULLARDA GÖREV En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilen T625 GÖKBEY milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp üretildi.