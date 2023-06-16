16 Haziran 2023, Cuma
Temmuz enflasyon farkı tablosuyla yeni tahmin! %16.30'luk ek zamla Memura 23.421 TL, Emekli Sandığı'na 14.671 TL! Seyyanen artışla 11.800, 12.000 alanlar...
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ipucu geldi. Memura, emekli sandığına (4C) zamlı maaş hesaplamaları netleşmeye başladı. Memura 23.421 TL, Emekli Sandığı'na 14.671 TL maaş. Yüzde 6'lık zam, enflasyon farkı ve refah payı maaşları katlayacak. İşte meslek meslek yeni maaşlar... Öğretmen, polis, mühendis, hemşire...
Giriş Tarihi: 16.06.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 12:16
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