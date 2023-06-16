Temmuz enflasyon farkı tablosuyla yeni tahmin! %16.30’luk ek zamla Memura 23.421 TL, Emekli Sandığı’na 14.671 TL! Seyyanen artışla 11.800, 12.000 alanlar...

Ancak artış bununla sınırlı olmayacak. Bu oranlara bir refah payı da eklenecek. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lira yapılacak. Zam oranı belli olur olmaz, refah payının nasıl yansıtılacağı açıklanacak ve düzenleme Meclis'e sevk edilecek.