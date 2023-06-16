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Haberler Galeri Temmuz enflasyon farkı tablosuyla yeni tahmin! %16.30'luk ek zamla Memura 23.421 TL, Emekli Sandığı'na 14.671 TL! Seyyanen artışla 11.800, 12.000 alanlar...

Temmuz enflasyon farkı tablosuyla yeni tahmin! %16.30'luk ek zamla Memura 23.421 TL, Emekli Sandığı'na 14.671 TL! Seyyanen artışla 11.800, 12.000 alanlar...

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ipucu geldi. Memura, emekli sandığına (4C) zamlı maaş hesaplamaları netleşmeye başladı. Memura 23.421 TL, Emekli Sandığı'na 14.671 TL maaş. Yüzde 6'lık zam, enflasyon farkı ve refah payı maaşları katlayacak. İşte meslek meslek yeni maaşlar... Öğretmen, polis, mühendis, hemşire...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 12:16
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Temmuz enflasyon farkı tablosuyla yeni tahmin! %16.30’luk ek zamla Memura 23.421 TL, Emekli Sandığı’na 14.671 TL! Seyyanen artışla 11.800, 12.000 alanlar...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin ek zam bekleyişi sürüyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini maaşları yeniden şekillendirdi. Mesleklere göre temmuz maaş hesaplama tablosu çıktı. Memura 23.421 TL, Emekli Sandığı'na 14.671 TL ışığı yandı. Peki kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuz enflasyon farkı tablosuyla yeni tahmin! %16.30’luk ek zamla Memura 23.421 TL, Emekli Sandığı’na 14.671 TL! Seyyanen artışla 11.800, 12.000 alanlar...

Milyonlarca memura ve memur emeklisine yaklaşan Temmuz ayında yüzde 6 zam, enflasyon farkı ve refah payı yansıtılacak. Artış merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ipucunu verdi…

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Temmuz enflasyon farkı tablosuyla yeni tahmin! %16.30’luk ek zamla Memura 23.421 TL, Emekli Sandığı’na 14.671 TL! Seyyanen artışla 11.800, 12.000 alanlar...

MEMURLARIN ve memur emeklilerinin Temmuz zammı için geri sayım başladı. Toplu sözleşmeye göre yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurlara ve emeklilerinin zam oranı, 5 Temmuz tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle belli olacak.

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Temmuz enflasyon farkı tablosuyla yeni tahmin! %16.30’luk ek zamla Memura 23.421 TL, Emekli Sandığı’na 14.671 TL! Seyyanen artışla 11.800, 12.000 alanlar...

Ancak artış bununla sınırlı olmayacak. Bu oranlara bir refah payı da eklenecek. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lira yapılacak. Zam oranı belli olur olmaz, refah payının nasıl yansıtılacağı açıklanacak ve düzenleme Meclis'e sevk edilecek.

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Temmuz enflasyon farkı tablosuyla yeni tahmin! %16.30’luk ek zamla Memura 23.421 TL, Emekli Sandığı’na 14.671 TL! Seyyanen artışla 11.800, 12.000 alanlar...

5 AYDA YÜZDE 13.13 ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.13'e ulaştı. Geriye tek enflasyon verisi kaldı. Bu veriye göre oran artacak.