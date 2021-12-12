12 Aralık 2021, Pazar
Teklif vermek için acele edin! TOKİ’den 29 ilde 60 ay vadeli arsa satışı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana’da toplam 307 arsa!
TOKİ'den 29 ilde 307 arsa satışına teklif vermek için sayılı günler kaldı. Toplam 60 ay vadeli arsa satışlarına yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana'da toplam 307 arsa sahibini bulacak. 22-23 Aralık tarihleri arasında, açık artırma usulüyle satışa çıkacak arsaları almak için, 21 Aralık tarihine kadar internet katılımı göstermeniz gerekecek. İşte; TOKİ'nin 29 ilde toplam 307 arsa satışına ilişkin merak edilen bilgiler!
Giriş Tarihi: 12.12.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 14:06
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