Teklif vermek için acele edin! TOKİ’den 29 ilde 60 ay vadeli arsa satışı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana’da toplam 307 arsa!

TOKİ'nin 29 ilde 307 arsa satışı için geri sayım sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya gibi illerde de satışı yapılacak arsalar, açık artırma yoluyla sahiplerini bulacak. Arsaları 60 ay vadeli satın almak mümkün olabilecek. Satışa sunulan arsalar arasında; konut, ticaret, turizm, otopark, kreş alanı gibi alanlar bulunuyor. Arsaları satın alacak kişilerin yüzde 25 peşinat ödemesi gerekecek.