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Haberler Galeri Teklif vermek için acele edin! TOKİ’den 29 ilde 60 ay vadeli arsa satışı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana’da toplam 307 arsa!

Teklif vermek için acele edin! TOKİ’den 29 ilde 60 ay vadeli arsa satışı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana’da toplam 307 arsa!

TOKİ'den 29 ilde 307 arsa satışına teklif vermek için sayılı günler kaldı. Toplam 60 ay vadeli arsa satışlarına yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana'da toplam 307 arsa sahibini bulacak. 22-23 Aralık tarihleri arasında, açık artırma usulüyle satışa çıkacak arsaları almak için, 21 Aralık tarihine kadar internet katılımı göstermeniz gerekecek. İşte; TOKİ'nin 29 ilde toplam 307 arsa satışına ilişkin merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 12.12.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 14:06
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Teklif vermek için acele edin! TOKİ’den 29 ilde 60 ay vadeli arsa satışı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana’da toplam 307 arsa!

TOKİ'nin 29 ilde 307 arsa satışı için geri sayım sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya gibi illerde de satışı yapılacak arsalar, açık artırma yoluyla sahiplerini bulacak. Arsaları 60 ay vadeli satın almak mümkün olabilecek. Satışa sunulan arsalar arasında; konut, ticaret, turizm, otopark, kreş alanı gibi alanlar bulunuyor. Arsaları satın alacak kişilerin yüzde 25 peşinat ödemesi gerekecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Teklif vermek için acele edin! TOKİ’den 29 ilde 60 ay vadeli arsa satışı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana’da toplam 307 arsa!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 29 ildeki 307 arsayı açık artırmayla satışa sunduğunu duyurdu.

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Teklif vermek için acele edin! TOKİ’den 29 ilde 60 ay vadeli arsa satışı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana’da toplam 307 arsa!

Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, terminal alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.

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Teklif vermek için acele edin! TOKİ’den 29 ilde 60 ay vadeli arsa satışı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana’da toplam 307 arsa!

TOKİ tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Muhammen bedeli 2.882.791.098-TL olan yaklaşık 2.454.735 metrekare büyüklüğündeki; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin Aydın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da bulunan 307 arsa, açık artırmayla satılacak" denildi.

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Teklif vermek için acele edin! TOKİ’den 29 ilde 60 ay vadeli arsa satışı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana’da toplam 307 arsa!

Alıcıların, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecekleri belirtildi. Ayrıca arsaların KDV'den muaf şekilde satılacağı açıklandı.