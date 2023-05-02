Tarih belli oldu! Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, bu hafta perşembe ya da cuma günü TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleriyle bir araya geleceklerini belirterek bu toplantıda zam oranlarını açıklayacakları tarihi belirleyeceklerini ve bu tarihin de seçimden önce olacağını söyledi.