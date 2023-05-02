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Haberler Galeri Tarih belli oldu! Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?

Tarih belli oldu! Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?

"Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için son düzlüğe girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023 23:43 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 23:43
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Tarih belli oldu! Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?

"Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için son düzlüğe girildi. Peki, Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih belli oldu! Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, bu hafta perşembe ya da cuma günü TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleriyle bir araya geleceklerini belirterek bu toplantıda zam oranlarını açıklayacakları tarihi belirleyeceklerini ve bu tarihin de seçimden önce olacağını söyledi.

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Tarih belli oldu! Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK, ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için gelecek son dakika açıklamarını yakından takip ediyor. Hükümetin kamu işçisi zam teklifini kısa zaman içerisinde yenileyerek yükseltmesi bekleniyor.

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Tarih belli oldu! Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?

Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken 700 bin kamu işçisi zammı konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisi zam pazarlığında son durumu açıkladı.

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Tarih belli oldu! Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?

TÜRK-İŞ'TEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAMMI İÇİN YENİ AÇIKLAMA

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamada bulundu.