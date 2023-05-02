03 Mayıs 2023, Çarşamba
Tarih belli oldu! Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?
"Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için son düzlüğe girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 23:43 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 23:43
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