Tarih belli oldu, %15 refah payı + %45 zam talebi! 700 bin işçi için perde aralandı! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro...

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri için görüşmeler hız kesmeden devam ediyor. Kamuda çalışan vatandaşlar için talepler belli oldu. Diğer yandan görüşme tarihi de netleşti. Geçtiğimiz ay Türk-İş ile Hak-İş kanadının talepleri ilk kez açıklanmıştı. Bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve birinci 6 ay yüzde 45 zam yapılması talebinde bulundu. Peki, toplu iş sözleşmeleri görüşmeler bitti mi? Kamu işçilerine zam tarihi açıklandı mı, ne kadar olacak? İşte son gelişmeler!