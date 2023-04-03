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Haberler Galeri Tarih belli oldu, %15 refah payı + %45 zam talebi! 700 bin işçi için perde aralandı! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro...

Tarih belli oldu, %15 refah payı + %45 zam talebi! 700 bin işçi için perde aralandı! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro...

700 bin kamu işçisinin ilgilendiren zam görüşmeleri için detaylar netleşiyor. 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren görüşmelerde talepler netleşti. TÜRK - İŞ ve HAK - İŞ taleplerini iletti. 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taban ücretlerin brüt 15 bin liraya yükseltilmesini talep edildi. Peki, Kamu işçisi maaş zammı açıklandı mı? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? İşte görüşmelerde son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 09:00
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Tarih belli oldu, %15 refah payı + %45 zam talebi! 700 bin işçi için perde aralandı! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro...

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri için görüşmeler hız kesmeden devam ediyor. Kamuda çalışan vatandaşlar için talepler belli oldu. Diğer yandan görüşme tarihi de netleşti. Geçtiğimiz ay Türk-İş ile Hak-İş kanadının talepleri ilk kez açıklanmıştı. Bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve birinci 6 ay yüzde 45 zam yapılması talebinde bulundu. Peki, toplu iş sözleşmeleri görüşmeler bitti mi? Kamu işçilerine zam tarihi açıklandı mı, ne kadar olacak? İşte son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih belli oldu, %15 refah payı + %45 zam talebi! 700 bin işçi için perde aralandı! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro...

GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 60 bin geçici işçi bulunduğuna değinen Elitaş, 6 aydan az süreyle çalıştırılan, "mevsimlik işçi" diye adlandırılan işçilerin bulunduğunu hatırlattı.

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Tarih belli oldu, %15 refah payı + %45 zam talebi! 700 bin işçi için perde aralandı! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro...

Elitaş, düzenlemeyle geçici işçilerin, ilgili kurum ve kuruluşun ihtiyacı doğrultusunda ilgili veya ilişkili bakanlığın izniyle 11 ay 29 gün çalıştırılma imkanı elde edeceğini söyledi.

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Tarih belli oldu, %15 refah payı + %45 zam talebi! 700 bin işçi için perde aralandı! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro...

Geçici işçilerin, çalıştıkları kurumda kadrolu işçi olabilmesi için de bir düzenleme yapılacağını anlatan Elitaş, "Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek.

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Tarih belli oldu, %15 refah payı + %45 zam talebi! 700 bin işçi için perde aralandı! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro...

Kıdem sırasına göre halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte onları kadrolu işçi haline dönüştürmüş olacak." ifadelerini kullandı.