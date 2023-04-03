HaberlerGaleriTarih belli oldu, %15 refah payı + %45 zam talebi! 700 bin işçi için perde aralandı! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro...
Tarih belli oldu, %15 refah payı + %45 zam talebi! 700 bin işçi için perde aralandı! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro...
700 bin kamu işçisinin ilgilendiren zam görüşmeleri için detaylar netleşiyor. 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren görüşmelerde talepler netleşti. TÜRK - İŞ ve HAK - İŞ taleplerini iletti. 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taban ücretlerin brüt 15 bin liraya yükseltilmesini talep edildi. Peki, Kamu işçisi maaş zammı açıklandı mı? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? İşte görüşmelerde son gelişmeler!