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Haberler Galeri Tam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 17.525 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin altı maaş alana Pazar P.tesi IBAN'a yatacak

Tam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 17.525 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin altı maaş alana Pazar P.tesi IBAN'a yatacak

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'deki emeklilere yönelik promosyonlar bankalar arası rekabeti daha da alevlendirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan yeni protokoller sayesinde emeklilere sunulan avantajlar ciddi bir artış gösterdi. Türkiye genelinde 19 banka, bu rekabette yer alarak emekli vatandaşların yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Bazı bankalar tarafından 15 hatta chip paralarla 17 bin lira gibi cazip promosyonlar sunuluyor.

Giriş Tarihi: 11.05.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 13:43
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Tam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye 17.525 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin altı maaş alana Pazar P.tesi IBAN’a yatacak

Emekli promosyonlarında taban fiyat 12 bin lira olarak belirlendi. Ancak bankalar, emeklilerin aylık gelirlerine göre değişen promosyon teklifleri sunarak bu rakamı daha da yukarılara taşıyabiliyor. Özellikle yüksek gelir grupları için sunulan promosyonlar, 18 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

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Tam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye 17.525 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin altı maaş alana Pazar P.tesi IBAN’a yatacak

Akbank

10.000 liranın altı için: 6.250 TL
10.000-14.999 lira arası: 10.000 TL
15.000-19.999 lira arası: 12.500 TL
20.000 lira ve üzeri: 15.000 TL
Ek olarak, her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda 2.500 lira chip para ile 17.500 TL'ye varan fırsatlar.

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Tam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye 17.525 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin altı maaş alana Pazar P.tesi IBAN’a yatacak

Albaraka Türk

10.000 liranın altı için: 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası: 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası: 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri: 12.000 TL
2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 TL, emekli maaş müşterisi getirene her kişi için 500 TL, toplamda en çok 3.000 TL

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Tam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye 17.525 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin altı maaş alana Pazar P.tesi IBAN’a yatacak

Denizbank

10.000 liranın altı için: 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası: 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası: 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri: 12.000 TL

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Tam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye 17.525 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin altı maaş alana Pazar P.tesi IBAN’a yatacak

Fibabanka

10.000 liranın altı için: 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası: 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası: 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri: 12.000 TL