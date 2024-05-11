Tam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 17.525 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin altı maaş alana Pazar P.tesi IBAN'a yatacak

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'deki emeklilere yönelik promosyonlar bankalar arası rekabeti daha da alevlendirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan yeni protokoller sayesinde emeklilere sunulan avantajlar ciddi bir artış gösterdi. Türkiye genelinde 19 banka, bu rekabette yer alarak emekli vatandaşların yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Bazı bankalar tarafından 15 hatta chip paralarla 17 bin lira gibi cazip promosyonlar sunuluyor.