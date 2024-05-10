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Haberler Galeri 1992-1997-2003-2010 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik! 48-49-50-51-52 yaşına gelene cillop gibi fırsat

1992-1997-2003-2010 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik! 48-49-50-51-52 yaşına gelene cillop gibi fırsat

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı emekli olacakları günü belirleyen mevzuatlar üzerinde. Ülkemizde emeklilik, belirli yıl ve prim doldurma şartlarına tabi tutularak çalışanların hayatının önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. E-Devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden, çalışanlar emeklilik yaşını ve tahmini alacakları maaşı kolayca hesaplayabiliyor.

Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:59
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1992-1997-2003-2010 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik! 48-49-50-51-52 yaşına gelene cillop gibi fırsat

Erkek çalışanlar için 25 yıl, kadın çalışanlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi isteniyor. Ayrıca, işe başlama tarihine göre değişen prim günü şartı bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için çıkarılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla yaş şartı kaldırılmış, bu kişilere emekli olma hakkı tanınmıştır. Ancak, EYT dışındaki çalışanlar için hem prim günü hem de yaş şartlarına uyulması gerekiyor.

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1992-1997-2003-2010 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik! 48-49-50-51-52 yaşına gelene cillop gibi fırsat

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ALTERNATİF YOLLAR

Emeklilik tarihini öne çekmek isteyen çalışanlar için bir dizi imkan sunulmaktadır. İşte bu imkanlardan bazıları:

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1992-1997-2003-2010 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik! 48-49-50-51-52 yaşına gelene cillop gibi fırsat

Çocuk Avantajı

Kadın çalışanlar, doğum yaptıkları her çocuk için 720 gün prim kazanma hakkına sahiptir. Bu haktan en fazla 3 çocuk için yararlanılabilir, böylece toplamda 2160 gün prim avantajından faydalanılmış olur.

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1992-1997-2003-2010 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik! 48-49-50-51-52 yaşına gelene cillop gibi fırsat

Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak, hem emeklilik yaşını düşürebilir hem de ek prim kazanabilirler.

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1992-1997-2003-2010 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik! 48-49-50-51-52 yaşına gelene cillop gibi fırsat

Kısmi Emeklilik

En az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemiş olanlar, kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir.