10 Mayıs 2024, Cuma
1992-1997-2003-2010 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik! 48-49-50-51-52 yaşına gelene cillop gibi fırsat
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı emekli olacakları günü belirleyen mevzuatlar üzerinde. Ülkemizde emeklilik, belirli yıl ve prim doldurma şartlarına tabi tutularak çalışanların hayatının önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. E-Devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden, çalışanlar emeklilik yaşını ve tahmini alacakları maaşı kolayca hesaplayabiliyor.
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:59
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