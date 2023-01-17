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TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI: Takdir teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf karne notu hesaplama!
Okulların tatile girmesine kısa bir süre kala karne notu hesaplamaları gündeme getirildi. "Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır?" sorusu ilkokul ortaokul lise öğrencileri tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Not ortalaması baz alınarak hesaplanan takdir ve teşekkür belgesinde 9-10-11-12.sınıf takdir teşekkür hesabı değişti. Peki, Takdir Teşekkür nasıl hesaplanır? Kaç puanla Takdir Belgesi alınır? İşte, haberin detayları...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 12:48Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 13:13