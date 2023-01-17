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Haberler Galeri TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI: Takdir teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf karne notu hesaplama!

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI: Takdir teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf karne notu hesaplama!

Okulların tatile girmesine kısa bir süre kala karne notu hesaplamaları gündeme getirildi. "Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır?" sorusu ilkokul ortaokul lise öğrencileri tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Not ortalaması baz alınarak hesaplanan takdir ve teşekkür belgesinde 9-10-11-12.sınıf takdir teşekkür hesabı değişti. Peki, Takdir Teşekkür nasıl hesaplanır? Kaç puanla Takdir Belgesi alınır? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.01.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 13:13
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TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI: Takdir teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf karne notu hesaplama!

Milyonlarca öğrenci, 20 Ocak Cuma günü karnelerini alarak, tatil dönemine girecek.Takdir teşekkür hesaplama ekranı ise karne alacak olan öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri takdir teşekkür belgesinin nasıl hesaplanacağını sorguluyor. İşte, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf karne not ortalaması ve takdir teşekkür hesaplama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI: Takdir teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf karne notu hesaplama!

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler e-okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e-okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI: Takdir teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf karne notu hesaplama!

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

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TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI: Takdir teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf karne notu hesaplama!

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

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TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI: Takdir teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf karne notu hesaplama!

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.