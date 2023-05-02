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Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı, son durum ne? Torba yasa...
"Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinin ardından yeni emeklilik sistemi için açıklamalar geldi. Kapsam dışında kalanlar yeni sistem düzenlemesi sonrasında staj ve çıraklık sigortasının düzenleme içinde olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında açıklama geldi. Peki, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı, son durum ne? Torba yasa...