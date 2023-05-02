"Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı, son durum ne?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Düzenleme sonrası staj ve çıraklık sigortası olanların kapsam dışında kalmasının ardından yeni çalışma yapılacak mı merak ediliyordu. Konu hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı, son durum ne? Torba yasa...