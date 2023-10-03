03 Ekim 2023, Salı
SSK - BAĞKUR maaş zammında formül netleşti! Prim - gün sayısında değişiklik + Refah payı + kademeli zam + enflasyon! 7.500 - 10.000 - 15.000 TL maaş alanlar...
2024 Ocak ayı yaklaşırken, emekli maaş zammı hakkında son dakika gelişmeleri gündemi meşgul ediyor. Maaşların ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanırken, tahminler de gelmeye başladı. İşte, SSK Bağkur güncel maaş hesaplaması...
Giriş Tarihi: 03.10.2023 10:30
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