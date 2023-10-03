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Haberler Galeri SSK - BAĞKUR maaş zammında formül netleşti! Prim - gün sayısında değişiklik + Refah payı + kademeli zam + enflasyon! 7.500 - 10.000 - 15.000 TL maaş alanlar...

SSK - BAĞKUR maaş zammında formül netleşti! Prim - gün sayısında değişiklik + Refah payı + kademeli zam + enflasyon! 7.500 - 10.000 - 15.000 TL maaş alanlar...

2024 Ocak ayı yaklaşırken, emekli maaş zammı hakkında son dakika gelişmeleri gündemi meşgul ediyor. Maaşların ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanırken, tahminler de gelmeye başladı. İşte, SSK Bağkur güncel maaş hesaplaması...

Giriş Tarihi: 03.10.2023 10:30
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SSK - BAĞKUR maaş zammında formül ortaya çıktı! Prim - gün sayısında değişiklik + Refah payı + kademeli zam! 7.500 - 10.000 - 15.000 TL maaş alanlar...

"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu milyonlarca vatadaşın gündeminde. Meclis, yeni yasama dönemine ekonomiye odaklı önemli gelişmelerle başladı. Hükümet, vatandaşların gelirini artırmayı hedefleyen çeşitli yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Emekli ve memurlar için her yıl Ocak ayında yapılan maaş zammı belirlemesi, ülkenin ekonomik koşullarına ve enflasyon oranlarına göre şekilleniyor. İşte, 2024 Ocak emekli maaş zammı formülleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK - BAĞKUR maaş zammında formül ortaya çıktı! Prim - gün sayısında değişiklik + Refah payı + kademeli zam! 7.500 - 10.000 - 15.000 TL maaş alanlar...

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM

Çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar devam ederken gerekli düzenlemelerin son şeklini aldıktan sonra parti gruplarının ve milletvekillerinin gündemine gelmesi öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7.500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesine yönelik çalışmayı tamamlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak. Emekli zammı da, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.

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SSK - BAĞKUR maaş zammında formül ortaya çıktı! Prim - gün sayısında değişiklik + Refah payı + kademeli zam! 7.500 - 10.000 - 15.000 TL maaş alanlar...

PRİM YÜKÜ DÜŞECEK

Küçük esnafın emekliliği için gerekli gün sayısı 7.200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek. Hangi sigorta kolundan olursa olsun 7.200 günü tamamlayan emekli olabilecek. Ayrıca Bağ-Kur'da 5.400 gün olan kısmi emeklilik de SSK'lı çalışanlar için olduğu gibi 4500 güne inecek.

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SSK - BAĞKUR maaş zammında formül ortaya çıktı! Prim - gün sayısında değişiklik + Refah payı + kademeli zam! 7.500 - 10.000 - 15.000 TL maaş alanlar...

EV KADINLARINA EMEKLİLİK İMKÂNI

Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanacak, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek. Ev kadınlarının emekliliğini desteklemek amacıyla isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek. Pasif işgücü programlarına erişim imkânları artırılacak. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. Yaşlı bakım sigortası uygulaması yaşama geçirilecek.

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SSK - BAĞKUR maaş zammında formül ortaya çıktı! Prim - gün sayısında değişiklik + Refah payı + kademeli zam! 7.500 - 10.000 - 15.000 TL maaş alanlar...

MİLYONLARIN GELİRİ ARTACAK

*Ev kadınlarına emeklilik desteği verilecek.

*Birinci derecedeki bütün memurlara ek gösterge verilecek.

*Küçük esnaf, tüccar 5 yıl erken emekli olacak.

*Kiracıyı koruma yasası gelecek.

*Asgari ücretli, memur, emekli zammı netleşecek.

*İşsizlik maaşına erişim kolaylaşacak.

*Emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek.