SSK, Bağkur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! Gün ve tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli taban maaşları 7.500 TL olarak güncellendi. Bayrama kısa süre kala emeklilerin zamlı maaşlarının ödeme takvimi netleşti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ve ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre hesaplara yatacak. 1.100 TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri de son güncelleme ile 2.000 TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konu hakkında açıklamalarda bulundu. Hal böyle olunca,"Emekli zamlı maaşları ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, tahsis numarasına göre emekli maaş takvimi!