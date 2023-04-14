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Haberler Galeri SSK, Bağkur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! Gün ve tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

SSK, Bağkur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! Gün ve tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli taban maaşları 7.500 TL olarak güncellendi. Bayrama kısa süre kala emeklilerin zamlı maaşlarının ödeme takvimi netleşti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ve ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre hesaplara yatacak. 1.100 TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri de son güncelleme ile 2.000 TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konu hakkında açıklamalarda bulundu. Hal böyle olunca,"Emekli zamlı maaşları ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, tahsis numarasına göre emekli maaş takvimi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 16:21
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SSK, Bağkur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! Gün ve tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli zamlı maaş ve ikramiye ödeme takvimi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları için tarih açıklamasında bulundu. Diğer yandan, en düşük emekli maaşı 7.500 TL, ikramiye ödemeleri ise 2.000 TL olarak güncellendi. Hal böyle olunca, "Emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, emekli maaş ödeme takvimi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağkur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! Gün ve tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ödeme günleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Hem EYT'li olanlar hem de emekli aylığı alacak olan vatandaşlar tarafından beklenen emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri bugün itibarıyla başladı.

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SSK, Bağkur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! Gün ve tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI YASALAŞTI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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SSK, Bağkur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! Gün ve tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI

SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün ödenmeye başladı.

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olan vatandaşların emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri bugün hesaplarına yatırılacak.

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SSK, Bağkur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! Gün ve tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da