27 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C'linin hesabına yatacak! Yeni emekliye kazanç takvimi netleşti: Tahsis numarası 5, 7, 9, 1, 3, 8 olanlar...

Temmuz ayı itibariyle emekli aylıklarında yapılan artışlarla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 24.73, memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 19.31 oranında yükseldi. En düşük emekli aylığı da 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu artışlar, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları da artırıldı, bu imkandan yeni emekliler de faydalanabilecek. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 09:25 Güncelleme: 27.07.2024 09:25
  • 1
  • 9
SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’linin hesabına yatacak! Yeni emekliye kazanç takvimi netleşti: Tahsis numarası 5, 7, 9, 1, 3, 8 olanlar...

Bu ay SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 24.73, memur emekli maaşları ise yüzde 19.31 oranında artırıldı. Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları da arttı, bu imkandan yeni emekliler de yararlanabilecek. İşte detaylar...

  • 2
  • 9
SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’linin hesabına yatacak! Yeni emekliye kazanç takvimi netleşti: Tahsis numarası 5, 7, 9, 1, 3, 8 olanlar...

Zamlar Yansıtılıyor

Hem Ocak ayında yapılan yüzde 49.25'lik artış hem de bu ayki yüzde 19.31 ve 24.73 oranındaki zamlar sadece mevcut emeklilere değil, bu yıl emekli olacak herkese yansıtılacak. Yıl sonuna kadar emekli olanların maaşlarına hem Ocak hem de Temmuz zamları eklenerek aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilecek. Böylece yeni emekliler de bu artışlardan faydalanacak.

  • 3
  • 9
SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’linin hesabına yatacak! Yeni emekliye kazanç takvimi netleşti: Tahsis numarası 5, 7, 9, 1, 3, 8 olanlar...

En Düşük Aylık 12.500 TL

Yeni düzenlemeyle birlikte taban aylık tutarı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Temmuz ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeden yeni emekliler de yararlanacak. Emeklilik için başvuran kişilere, hesaplanan aylık ve ek ödemelerinin toplamı 12 bin 500 liranın altındaysa 12 bin 500 lira yatırılacak.

  • 4
  • 9
SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’linin hesabına yatacak! Yeni emekliye kazanç takvimi netleşti: Tahsis numarası 5, 7, 9, 1, 3, 8 olanlar...

Promosyonlar da Arttı

Temmuz ayı ile birlikte bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları da hareketlendi. Emekliler, maaş dilimlerine göre farklı tutarlarda promosyon ödemeleri alabilecek. Yeni emekliler de aylıkları bağlandığı anda promosyon başvurusu yaparak kampanyalardan yararlanabilecekler.

  • 5
  • 9
SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’linin hesabına yatacak! Yeni emekliye kazanç takvimi netleşti: Tahsis numarası 5, 7, 9, 1, 3, 8 olanlar...

Promosyon Tutarları

📍En düşük 12 bin 500 lira maaş bağlanan emekli, seçtiği bankaya göre 8 bin ile 20 bin lira arasında promosyon alabilecek.

📍15 bin ile 19 bin 999 lira arasında aylık bağlanan emekli, 10 bin ile 22 bin lira arasında promosyon alabilecek.

📍20 bin lira ve üzeri aylığı olan emekliler ise 12 bin ile 24 bin lira arasında promosyon alabilecek.