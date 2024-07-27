27 Temmuz 2024, Cumartesi
SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C'linin hesabına yatacak! Yeni emekliye kazanç takvimi netleşti: Tahsis numarası 5, 7, 9, 1, 3, 8 olanlar...
Temmuz ayı itibariyle emekli aylıklarında yapılan artışlarla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 24.73, memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 19.31 oranında yükseldi. En düşük emekli aylığı da 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu artışlar, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları da artırıldı, bu imkandan yeni emekliler de faydalanabilecek. İşte detaylar...
Giriş: 27.07.2024 09:25 Güncelleme: 27.07.2024 09:25
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