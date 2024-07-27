SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’linin hesabına yatacak! Yeni emekliye kazanç takvimi netleşti: Tahsis numarası 5, 7, 9, 1, 3, 8 olanlar...

Promosyon Tutarları

📍En düşük 12 bin 500 lira maaş bağlanan emekli, seçtiği bankaya göre 8 bin ile 20 bin lira arasında promosyon alabilecek.

📍15 bin ile 19 bin 999 lira arasında aylık bağlanan emekli, 10 bin ile 22 bin lira arasında promosyon alabilecek.

📍20 bin lira ve üzeri aylığı olan emekliler ise 12 bin ile 24 bin lira arasında promosyon alabilecek.