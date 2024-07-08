08 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

SSK, BAĞ-KUR'luya A'dan Z'ye hesaplama: %5-4 daha fazla... Emekliye maaş+ek ödeme zammı!

Bu ay, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, emeklilerin ekonomik açıdan rahatlaması sağlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24.73, memur emeklilerine ise yüzde 19.31 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Bu zamlar, kök maaşlarla birlikte yüzde 5 oranındaki ek ödemeleri de artıracak. Peki, hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte tüm ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 10:53
  • 1
  • 19
SSK, BAĞ-KUR’luya A’dan Z’ye hesaplama: %5-4 daha fazla... Emekliye maaş+ek ödeme zammı!

Yaklaşık 16 milyon emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranları açıklandı. Temmuz ayı itibarıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 24.73, memur emeklilerinin kök aylıkları ise yüzde 19.31 oranında artacak. Ancak artış sadece kök aylıklarla sınırlı kalmayacak, ek ödeme tutarları da yükseltilecek. Bu düzenlemeyle emeklilerin maddi rahatlığına katkı sağlanması hedefleniyor.

  • 2
  • 19
SSK, BAĞ-KUR’luya A’dan Z’ye hesaplama: %5-4 daha fazla... Emekliye maaş+ek ödeme zammı!

Emeklilerin merakla beklediği haber geldi. Her ay maaşlarına yansıtılan ek ödeme oranları, Temmuz ayı itibarıyla güncellendi. Yeni düzenlemeyle birlikte kök aylıklar da artarken, emeklilerin maaşlarında da önemli bir artış yaşanacak.

  • 3
  • 19
SSK, BAĞ-KUR’luya A’dan Z’ye hesaplama: %5-4 daha fazla... Emekliye maaş+ek ödeme zammı!

Ek Ödeme Sınırı Yeniden Belirlendi

Geçmişte vergi iadesinin yerine getirilen ve her ay ödenen ek ödeme oranlarında değişikliğe gidildi. 2024'ün ilk yarısında 7 bin 135 lira 19 kuruş olan kök aylık sınırı, Temmuz ayından itibaren 8 bin 513 liraya yükseltildi.

  • 4
  • 19
SSK, BAĞ-KUR’luya A’dan Z’ye hesaplama: %5-4 daha fazla... Emekliye maaş+ek ödeme zammı!

Yeni Dönemde Oranlar Nasıl Hesaplanacak?

Yeni düzenlemeye göre, Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere;

📍8 bin 513 liranın altındaki kök aylıklara yüzde 5,

📍8 bin 513 liranın üstündeki kök aylıklara ise yüzde 4 oranında ek ödeme yapılacak.

  • 5
  • 19
SSK, BAĞ-KUR’luya A’dan Z’ye hesaplama: %5-4 daha fazla... Emekliye maaş+ek ödeme zammı!

Ek Ödemeler Yeni Kök Aylık Üzerinden Hesaplanacak

Ek ödemelerin tutarı da Temmuz ayından itibaren yeni kök aylıklar üzerinden hesaplanacak. Bu da emeklilerin maaşlarında ek bir artış anlamına geliyor.