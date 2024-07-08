SSK, BAĞ-KUR'luya A'dan Z'ye hesaplama: %5-4 daha fazla... Emekliye maaş+ek ödeme zammı!

Bu ay, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, emeklilerin ekonomik açıdan rahatlaması sağlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24.73, memur emeklilerine ise yüzde 19.31 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Bu zamlar, kök maaşlarla birlikte yüzde 5 oranındaki ek ödemeleri de artıracak. Peki, hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte tüm ayrıntılar...