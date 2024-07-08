08 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Ödeme işlemi bundan böyle... Temassız kartlarda yeni dönem

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara gönderdiği yeni yazı ile temassız ödemelerde şifresiz işlem limitini güncelledi. 1 Temmuz 2022 tarihinde 750 liraya çıkarılan bu limit, geçen iki yılın ardından yeniden revize edildi. Yapılan bu düzenleme, kullanıcıların günlük alışverişlerinde daha pratik ve hızlı ödeme yapmalarına olanak sağlayacak. BDDK'nın bu hamlesi, temassız ödeme kullanımını daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor. İşte temassız ödeme limitindeki değişiklikle ilgili tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 10:45
  • 1
  • 6
Ödeme işlemi bundan böyle... Temassız kartlarda yeni dönem

Kredi kartı kullanıcıları için yeni haber geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartlarda şifresiz işlem limitini 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren artırdı. Temassız ödemeler, kullanıcıların POS cihazlarıyla temas etmeden hızlı ve pratik bir şekilde ödeme yapmasını sağlayan bir teknoloji olarak biliniyor. Bu güncelleme, kullanıcıların günlük alışverişlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesine olanak tanıyacak. Yeni güncellenen temassız ödeme şifresiz işlem limiti ise hangi seviyeye çıktı, detaylar haberimizde yer alıyor.

  • 2
  • 6
Ödeme işlemi bundan böyle... Temassız kartlarda yeni dönem

Temassız Ödeme Limiti 1500 TL Oldu!

Artık market alışverişlerinizde, toplu taşımada ve daha birçok noktada kartınızı veya telefonunuzu okutarak daha yüksek tutarlı ödemeleri şifresiz gerçekleştirebileceksiniz.

  • 3
  • 6
Ödeme işlemi bundan böyle... Temassız kartlarda yeni dönem

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız ödemelerdeki şifresiz işlem limitini yükseltti. 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yeni limit 1500 TL olarak belirlendi.

  • 4
  • 6
Ödeme işlemi bundan böyle... Temassız kartlarda yeni dönem

İki Yıl Aradan Sonra Gelen Artış

Temassız ödeme sistemleri, özellikle pandemi döneminde hijyen kaygıları nedeniyle yaygınlaşmış ve hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti. BDDK, 1 Temmuz 2022 tarihinde temassız ödemelerdeki şifresiz işlem limitini 750 TL olarak belirlemişti. Yaklaşık iki yıl aradan sonra gelen bu yeni düzenlemeyle birlikte limit iki katına çıkmış oldu.

  • 5
  • 6
Ödeme işlemi bundan böyle... Temassız kartlarda yeni dönem

Hızlı, Kolay ve Güvenli Ödeme

Temassız ödeme sistemleri, hem zaman kazandıran pratikliği hem de yüksek güvenlik önlemleriyle dikkat çekiyor. Kartınızı veya mobil cihazınızı POS cihazına yaklaştırarak kolayca ödeme yapabilir, şifre girme zahmetinden kurtulabilirsiniz.