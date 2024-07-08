Ödeme işlemi bundan böyle... Temassız kartlarda yeni dönem

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara gönderdiği yeni yazı ile temassız ödemelerde şifresiz işlem limitini güncelledi. 1 Temmuz 2022 tarihinde 750 liraya çıkarılan bu limit, geçen iki yılın ardından yeniden revize edildi. Yapılan bu düzenleme, kullanıcıların günlük alışverişlerinde daha pratik ve hızlı ödeme yapmalarına olanak sağlayacak. BDDK'nın bu hamlesi, temassız ödeme kullanımını daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor. İşte temassız ödeme limitindeki değişiklikle ilgili tüm detaylar...