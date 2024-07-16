SSK, Bağ-Kur'lunun maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emeklinin maaş farkları bu ay yatar mı?
Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zam oranlarının belli olmasının ardından, gözler maaş farklarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Emekli maaş ödemeleri her ay tahsisat numarasına göre 17 ile 26'sı arasında yapılırken, taban maaşa gelen ek zamla birlikte oluşan maaş farklarının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024
12:30
Güncelleme: 16.07.2024
12:44
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği iyileştirmeye ilişkin son viraja girildi. Emekliye zam çalışmasına dair hazırlanan alternatif rapor, Başkan Erdoğan'a sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeye ilişkin ayrıntıları canlı yayında açıkladı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 12 bin 500 TL oldu. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkı ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar!
En Düşük Emekli Maaşı 12 Bin 500 TL Oldu! İşte Zamla İlgili Tüm Detaylar
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber geldi! En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi.
Peki, zamlı ödemeler ne zaman yapılacak? Kimler bu artıştan faydalanacak? Tüm merak edilenleri derledik...
Farklar Ağustos Ayında Hesaplarda
Emekli maaşlarına yapılacak zam düzenlemesi, bugün Meclis'e sunulacak olan vergi yasa teklifine eklendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayı maaşlarını yüzde 24.73'lük zamlı olarak alacaklar. En düşük emekli maaşına yapılan artıştan kaynaklanan farklar ise ağustos ayı içerisinde hesaplara yatırılacak.
Kimler Faydalanacak?
Yeni düzenlemeyle birlikte, temmuz zammı sonrası kök aylığı ve ek ödemelerinin toplamı 12 bin 500 TL'nin altında kalan tüm emeklilerin maaşları bu rakağa tamamlanacak. Yani, sadece temmuz zammı sonrası geliri 10 bin TL'nin altında kalanlar değil, 10 bin TL'yi aşmasına rağmen 12 bin 500 TL'nin altında kalanlar da zamdan faydalanacak.
Emekliler Kök Aylıklarını Nasıl Öğrenebilir?
Emekliler, kök aylık bilgilerini e-Devlet sistemi üzerinden kolayca öğrenebilirler. "Emekli Aylık Bilgisi" bölümünde yer alan "aylık tutarı", kök aylığını göstermektedir.