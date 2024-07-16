SSK, Bağ-Kur’lunun maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emeklinin maaş farkları bu ay yatar mı?

Kimler Faydalanacak?

Yeni düzenlemeyle birlikte, temmuz zammı sonrası kök aylığı ve ek ödemelerinin toplamı 12 bin 500 TL'nin altında kalan tüm emeklilerin maaşları bu rakağa tamamlanacak. Yani, sadece temmuz zammı sonrası geliri 10 bin TL'nin altında kalanlar değil, 10 bin TL'yi aşmasına rağmen 12 bin 500 TL'nin altında kalanlar da zamdan faydalanacak.