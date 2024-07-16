16 Temmuz 2024, Salı
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti'den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşında yeni tutar belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ödenecek en düşük maaşı açıkladı. Açıklama ile birlikte yaklaşık 4 milyon emeklinin maaşı değişti. Peki en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Emeklilere zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
Giriş: 16.07.2024 12:25 Güncelleme: 16.07.2024 12:37
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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti'den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi
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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti'den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi
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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti'den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi
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- 9
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti'den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi
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- 9
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti'den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi