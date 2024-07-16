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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti'den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşında yeni tutar belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ödenecek en düşük maaşı açıkladı. Açıklama ile birlikte yaklaşık 4 milyon emeklinin maaşı değişti. Peki en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Emeklilere zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 12:25 Güncelleme: 16.07.2024 12:37
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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti'den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti’den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği taban aylık artışı için karar aşamasına gelindi. En düşük emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı, AK Parti kurmayları ve ilgili bakanlıkların katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda şekillendi. Peki emeklinin zamlı maaşı ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti'den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti’den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI BELLİ OLDU
AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler emekli maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Güler açıklamasında en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olarak güncelleneceğini duyurdu.

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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti'den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti’den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi

HANGİ ALTERNATİFLER MASADAYDI?
Yapılan çalışmalarda, 1 milyon 810 bin emekliyi kapsayacak zam düzenlemesi için üç farklı alternatif belirlendi.

En düşük emekli maaşının 11 bin 500 TL, 12 bin TL veya 12 bin 500 TL olması seçenekleri değerlendirilirken, 12 bin TL'lik seçeneğin "en güçlü senaryo" olduğu ifade ediliyor. Bu durumda aylık maliyetin yaklaşık 4 milyar TL olması bekleniyor. İşte konuya ilişkin Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberi...

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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti'den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti’den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi

Erdoğan'a Sunuldu, Meclis'e Geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Emekli maaşlarına yapılacak iyileştirme zammını içeren yasal düzenlemenin, bugün Meclis'e sunulacak vergi yasa teklifine eklenmesi planlanıyor.

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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti'den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti’den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi

Farklar Ağustos'ta Ödenecek

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz maaşlarını yüzde 24,73'lük zamla alacaklar. En düşük emekli maaşı için yapılacak artışa ilişkin fark ödemeleri ise ağustos ayı içerisinde hesaplara yatırılacak.