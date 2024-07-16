En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti’den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi

HANGİ ALTERNATİFLER MASADAYDI?

Yapılan çalışmalarda, 1 milyon 810 bin emekliyi kapsayacak zam düzenlemesi için üç farklı alternatif belirlendi.

En düşük emekli maaşının 11 bin 500 TL, 12 bin TL veya 12 bin 500 TL olması seçenekleri değerlendirilirken, 12 bin TL'lik seçeneğin "en güçlü senaryo" olduğu ifade ediliyor. Bu durumda aylık maliyetin yaklaşık 4 milyar TL olması bekleniyor. İşte konuya ilişkin Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberi...