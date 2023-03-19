SSK, BAĞ-KUR yapılandırma çıkışı! İster nakit ister 48 ay taksit! 90+25 EYT’liye kalem kalem formül çıktı! 7440 yapılandırma takvimi

SGK yapılandırmanın avantajlarını açıkladı. Part-time çalışanlar eksik günlerini tamamlayabilecek. Son 1 yıllık isteğe bağlı borçları da yapılandırma kapsamında ödenebilecek. Sigorta primi, genel sağlık sigortası başta olmak üzere borcu olan 14.6 milyon kişi, 3.3 milyon işletme yapılandırma hakkından yararlanabilecek.