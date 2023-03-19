SSK, BAĞ-KUR yapılandırma çıkışı! İster nakit ister 48 ay taksit! 90+25 EYT'liye kalem kalem formül çıktı! 7440 yapılandırma takvimi
Borç Yapılandırma Paketi'nin yasalaşarak 14.6 milyon kişiye nefes oldu. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar sürece ilişkin detayları araştırmaya başladı. Son 1 senelik borçlarda isteğe bağlı yapılandırılırken EYT'liye de nefes aldıracak 90+25 formülü dikkat çekti. İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketine ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 19.03.2023
10:06 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
10:27
Milyonlarca vatandaş için yapılandırma fırsatının kapısı açıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük Borç Yapılandırma Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı. Fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar detaylarını araştırıyor. SGK yapılandırmanın avantajlarını açıkladı. Part-time çalışanlar eksik günlerini tamamlayabilecek. Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK yapılandırmanın avantajlarını açıkladı. Part-time çalışanlar eksik günlerini tamamlayabilecek. Son 1 yıllık isteğe bağlı borçları da yapılandırma kapsamında ödenebilecek. Sigorta primi, genel sağlık sigortası başta olmak üzere borcu olan 14.6 milyon kişi, 3.3 milyon işletme yapılandırma hakkından yararlanabilecek.
Bağ-Kur'luların yanı sıra primini kendisi ödeyenler de ödeme kolaylığından yararlanarak emekli olabilecek. Part-time, kısmi süreli çalışanlar son bir yılda yatırılmayan primlerini yapılandırarak eksik günlerini tamamlayabilecek. SGK yapılandırmanın avantajlarını açıkladı.
SON BAŞVURU NE ZAMAN?
Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Mayıs olup, prim aslının peşin ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.
Gelir testi sonucunda hane içindeki kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkanların GSS borçları silinecek.