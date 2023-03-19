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Haberler Galeri Nisanda EYT'liye BAYRAM ERKEN GELECEK! İlk maaş+1.100 TL+Tazminat ödemesine EK AVANS! SSK, Bağ-kur'luya 1300 TL ilave...

Nisanda EYT'liye BAYRAM ERKEN GELECEK! İlk maaş+1.100 TL+Tazminat ödemesine EK AVANS! SSK, Bağ-kur'luya 1300 TL ilave...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi emeklilik başvurularını yaptı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenleri kapsayan EYT'de ilk maaş ödemeleri nisan ayında gerçekleştirilecek. Buna göre çalışan EYT'li kıdem tazminatına kavuşacak. Ayrıca Ramazan bayram ikramiyesinden de yararlanacak. Ayrıca SGK aylık bağlama işlemlerinin uzun sürmesi halinde isteyenlere avans veriyor. İşte EYT'liye bayramı erken getirecek ödemeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 14:07
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Nisanda EYT’liye BAYRAM ERKEN GELECEK! İlk maaş+1.100 TL+Tazminat ödemesine EK AVANS! SSK, Bağ-kur’luya 1300 TL ilave...

EYT'li nisanda ilk maaş, bayram ikramiyesi ve kıdem tazminatına kavuşacak. Ayrıca aylık bağlanma işleminin uzun sürmesi halinde avans hakkı doğacak. Ayrıca SSK, Bağ-Kur'luya 1300 TL ek intibak zammı da konuşulan iddialar arasında yer alıyor. Buna göre süreç nasıl işleyecek? EYT'li ilk maaş ödemesi ne zaman? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nisanda EYT’liye BAYRAM ERKEN GELECEK! İlk maaş+1.100 TL+Tazminat ödemesine EK AVANS! SSK, Bağ-kur’luya 1300 TL ilave...

EYT İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvuruların yapılabileceğini, ilk maaşların nisan ayında ödeneceğini açıkladı.

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Nisanda EYT’liye BAYRAM ERKEN GELECEK! İlk maaş+1.100 TL+Tazminat ödemesine EK AVANS! SSK, Bağ-kur’luya 1300 TL ilave...

Bakan Bilgin, "İlk maaşlar nisanda mı olacak?" sorusu üzerine, "Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek.

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Nisanda EYT’liye BAYRAM ERKEN GELECEK! İlk maaş+1.100 TL+Tazminat ödemesine EK AVANS! SSK, Bağ-kur’luya 1300 TL ilave...

Panik yapmaya gerek yok. e- Devlet üzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa e-Devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur" dedi.

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Nisanda EYT’liye BAYRAM ERKEN GELECEK! İlk maaş+1.100 TL+Tazminat ödemesine EK AVANS! SSK, Bağ-kur’luya 1300 TL ilave...

Maaş ödeme tarihiyle ilgili yeni açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.