HaberlerGaleriNisanda EYT'liye BAYRAM ERKEN GELECEK! İlk maaş+1.100 TL+Tazminat ödemesine EK AVANS! SSK, Bağ-kur'luya 1300 TL ilave...
Nisanda EYT'liye BAYRAM ERKEN GELECEK! İlk maaş+1.100 TL+Tazminat ödemesine EK AVANS! SSK, Bağ-kur'luya 1300 TL ilave...
EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi emeklilik başvurularını yaptı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenleri kapsayan EYT'de ilk maaş ödemeleri nisan ayında gerçekleştirilecek. Buna göre çalışan EYT'li kıdem tazminatına kavuşacak. Ayrıca Ramazan bayram ikramiyesinden de yararlanacak. Ayrıca SGK aylık bağlama işlemlerinin uzun sürmesi halinde isteyenlere avans veriyor. İşte EYT'liye bayramı erken getirecek ödemeler...