Nisanda EYT’liye BAYRAM ERKEN GELECEK! İlk maaş+1.100 TL+Tazminat ödemesine EK AVANS! SSK, Bağ-kur’luya 1300 TL ilave...

EYT'li nisanda ilk maaş, bayram ikramiyesi ve kıdem tazminatına kavuşacak. Ayrıca aylık bağlanma işleminin uzun sürmesi halinde avans hakkı doğacak. Ayrıca SSK, Bağ-Kur'luya 1300 TL ek intibak zammı da konuşulan iddialar arasında yer alıyor. Buna göre süreç nasıl işleyecek? EYT'li ilk maaş ödemesi ne zaman? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Bayram ikramiyesine zam gelecek mi?