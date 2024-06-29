29 Haziran 2024, Cumartesi
SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B'liye yeni maaş tablosu: Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...
Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de milyonlarca memur ve emeklinin gelirlerinde önemli artışlar yaşanacak. Bu kapsamda, sosyal ödemeler ve kıdem tazminatı tavanı da güncellenecek. Son altı aylık enflasyon artışının yanı sıra, üç ayrı ilave zam formülü de değerlendirme sürecinde. Peki temmuzda emekli ne kadar zam alacak?
Giriş: 29.06.2024 12:45 Güncelleme: 29.06.2024 12:45
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13