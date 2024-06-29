SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B’liye yeni maaş tablosu: Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...

İki Farklı Tahmin Var

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını doğrudan belirleyecek olan ilk 6 aylık enflasyon oranı için iki farklı tahmin bulunuyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2.52 olması bekleniyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 25.81 olacak. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ise Haziran ayı enflasyonunu yüzde 3.17 olarak tahmin ediyor. FKB'nin tahminine göre ise emeklilerin zam oranı yüzde 26.61 olacak.