SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye zamlı hesap son dakika geldi! Emekliye kök maaş 14.000 TL detayı! Seyyanen zam, refah payı, 5 bin lira ikramiye, intibak...

2024 yılında yapılacak olan emekli zammıyla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediyor. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası, emeklilerin 3 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranı yüzde 25,11 olarak belirlendi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2024 Ocak zamlı maaş hesaplamaları...