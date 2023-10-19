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Haberler Galeri SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye zamlı hesap son dakika geldi! Emekliye kök maaş 14.000 TL detayı! Seyyanen zam, refah payı, 5 bin lira ikramiye, intibak...

SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye zamlı hesap son dakika geldi! Emekliye kök maaş 14.000 TL detayı! Seyyanen zam, refah payı, 5 bin lira ikramiye, intibak...

Emekliye maaş hesabı son dakika çıktı! Ocak ayına yaklaşırken, milyonlarca emekli vatandaş, maaşlarına yapılacak zam haberlerini heyecanla bekliyor. Özellikle en düşük emekli maaşının çift hanelere çekilmesi ve emekli vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi konusu gündemde önemli bir yer tutuyor. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin netleşmesinin ardından gözler zamlı maaş hesaplamalarına çevrildi. İşte, 2024 emekli zammı son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 19.10.2023 23:10 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 23:10
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SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye zamlı hesap son dakika geldi! Emekliye kök maaş 14.000 TL detayı! Seyyanen zam, refah payı, 5 bin lira ikramiye, intibak...

2024 yılında yapılacak olan emekli zammıyla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediyor. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası, emeklilerin 3 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranı yüzde 25,11 olarak belirlendi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2024 Ocak zamlı maaş hesaplamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye zamlı hesap son dakika geldi! Emekliye kök maaş 14.000 TL detayı! Seyyanen zam, refah payı, 5 bin lira ikramiye, intibak...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Emekliye zam için yıl başında kapsamlı bir düzenlemenin yapılacağını belirten Başkan Erdoğan, "Emeklilere ödeme Kasım ortasında. Enflasyon farkı ve refah payı düzenlemelerini yılbaşında vereceğiz" diye konuştu.

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SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye zamlı hesap son dakika geldi! Emekliye kök maaş 14.000 TL detayı! Seyyanen zam, refah payı, 5 bin lira ikramiye, intibak...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK 2024?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50'ye yakın artış yapılacağını söylemişti.

Bakan Işıkhan hafta sonu yaptığı açıklamada ise, "İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız" dedi.

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SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye zamlı hesap son dakika geldi! Emekliye kök maaş 14.000 TL detayı! Seyyanen zam, refah payı, 5 bin lira ikramiye, intibak...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Henüz emekli maaş zammı oranları gündeme gelmedi.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. Tüm bunlarla beraber 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 25,11 olarak kayıtlara geçti.

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SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye zamlı hesap son dakika geldi! Emekliye kök maaş 14.000 TL detayı! Seyyanen zam, refah payı, 5 bin lira ikramiye, intibak...

Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11, enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı ise yüzde 35,73 oldu.