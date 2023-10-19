HaberlerGaleriSSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye zamlı hesap son dakika geldi! Emekliye kök maaş 14.000 TL detayı! Seyyanen zam, refah payı, 5 bin lira ikramiye, intibak...
SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye zamlı hesap son dakika geldi! Emekliye kök maaş 14.000 TL detayı! Seyyanen zam, refah payı, 5 bin lira ikramiye, intibak...
Emekliye maaş hesabı son dakika çıktı! Ocak ayına yaklaşırken, milyonlarca emekli vatandaş, maaşlarına yapılacak zam haberlerini heyecanla bekliyor. Özellikle en düşük emekli maaşının çift hanelere çekilmesi ve emekli vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi konusu gündemde önemli bir yer tutuyor. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin netleşmesinin ardından gözler zamlı maaş hesaplamalarına çevrildi. İşte, 2024 emekli zammı son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 19.10.2023 23:10Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 23:10