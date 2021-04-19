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Haberler Galeri Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 15-26 Mart tarihleri arasında başvuru yapan adaylar, heyecan içinde mülakat yerlerini bekliyor. MEB tarafından sözlü sınava ilişkin detaylar açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 17:29
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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakatları için geri sayım başaldı. 20 bin öğretmen ataması için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sözlü mülakat yerlerine çevrildi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? İşte haberin detayları...

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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli sınav yerleri 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınava alınacak adaylar e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Sözlü sınav 17 Mayıs - 6 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür;bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre, sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.