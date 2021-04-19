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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 15-26 Mart tarihleri arasında başvuru yapan adaylar, heyecan içinde mülakat yerlerini bekliyor. MEB tarafından sözlü sınava ilişkin detaylar açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.04.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 17:29
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