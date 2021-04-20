%20 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2021 TOKİ indirimi başvuru tarihi ve şartlar nelerdir?

TOKİ indirim kampanyası ne zaman? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yeni kampanyasını açıkladı. TOKİ aracılığıyla ev ya da iş yeri sahibi olan vatandaşlar, kampanya açıklamasının ardından detayları araştırmaya başladı. TOKİ'nin indirim kampanyasında ayrıntılar belli oldu. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2021 TOKİ indirimi başvuru tarihi ve şartlar nelerdir? İşte merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 09:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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