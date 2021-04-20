20 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri %20 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2021 TOKİ indirimi başvuru tarihi ve şartlar nelerdir?

%20 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2021 TOKİ indirimi başvuru tarihi ve şartlar nelerdir?

TOKİ indirim kampanyası ne zaman? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yeni kampanyasını açıkladı. TOKİ aracılığıyla ev ya da iş yeri sahibi olan vatandaşlar, kampanya açıklamasının ardından detayları araştırmaya başladı. TOKİ'nin indirim kampanyasında ayrıntılar belli oldu. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2021 TOKİ indirimi başvuru tarihi ve şartlar nelerdir? İşte merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 09:51
  • 1
  • 9
%20 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2021 TOKİ indirimi başvuru tarihi ve şartlar nelerdir?

TOKİ'den konutta yüzde 20 indirim müjdesi geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 2021 yılına ilişkin indirim kampanyasının detayları açıklandı. TOKİ'den ev ya da iş yeri sahibi olan vatandaşlar indirim kampanyasına ilişkin detayları merak ediyor. TOKİ açıklamalarının ardından indirim kampanyasına başvuru tarihi ve şartlar belli oldu. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2021 TOKİ indirimi başvuru tarihi ve şartlar nelerdir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
%20 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2021 TOKİ indirimi başvuru tarihi ve şartlar nelerdir?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR?

TOKİ tarafından, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her yıl yüzde 20 indirim kampanyası uygulanıyor. Gelen yoğun talep üzerine yüzde 20 indirim kampanyasının bu yıl da yapılacağı bildirildi.

  • 3
  • 9
%20 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2021 TOKİ indirimi başvuru tarihi ve şartlar nelerdir?

BORCUN TAMAMINI KAPATAMAYACAKLAR FAYDALANABİLECEK Mİ?

Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

  • 4
  • 9
%20 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2021 TOKİ indirimi başvuru tarihi ve şartlar nelerdir?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU NE ZAMAN?

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, indirim kampanyasına başvurular 21 Nisan - 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular ilgili bankaya yapılacak.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında, söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

  • 5
  • 9
%20 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2021 TOKİ indirimi başvuru tarihi ve şartlar nelerdir?

HERHANGİ BİR BORCUNUN BULUNMAMASI GEREKİYOR

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.