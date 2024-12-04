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Sosyal yardım ödemelerinde %11.87'lik zam! İşte yeni maaşlar: Evde bakım aylığı, 65 yaş, SED...

Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam, sosyal destek ödemelerinde de artışa yol açacak. Yeni yılda yaşlılar, engelliler, hastalar ve onlara bakan yakınlar ile ailelere yapılan destek ödemeleri, memur zammına paralel olarak yeniden belirlenecek. İşte kalem kalem yeni hesaplamalar ve detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:53
Sosyal yardım ödemelerine %11.87’lik oranla miktarlar yenilendi! İşte yeni maaşlar: Evde bakım aylığı, 65 yaş, SED...

Devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu sosyal destekler, 2024 yılında daha da genişleyecek. Memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen pek çok destek ödemesi, Ocak ayında yapılacak zamla birlikte artacak. Yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklu ailelere kadar geniş bir kesimi ilgilendiren bu destekler enflasyon tahminleri doğrultusunda yeniden hesaplandı. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

Sosyal yardım ödemelerine %11.87’lik oranla miktarlar yenilendi! İşte yeni maaşlar: Evde bakım aylığı, 65 yaş, SED...

Yaşlı Aylığı 4.690 Liraya Ulaşabilir

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen yaşlı aylığı, mevcut 4.181 liradan yüzde 10.4'lük zam oranına göre 4.616 liraya yükselecek. Merkez Bankası'nın yüzde 11.25'lik enflasyon tahmini gerçekleşirse bu tutar 4.652 liraya, anketlere göre ise 4.677-4.690 lira aralığına çıkabilir.

Sosyal yardım ödemelerine %11.87’lik oranla miktarlar yenilendi! İşte yeni maaşlar: Evde bakım aylığı, 65 yaş, SED...

Evde Bakım Desteği 10.183 Liraya Kadar Çıkabilir

Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım aylığı, 9.077 liradan yüzde 10.4 oranında artışla 10.022 liraya yükselecek. Merkez Bankası'nın tahmini doğrulanırsa 10.099 lira, piyasa anketlerine göre ise 10.155-10.183 lira arasında bir ödeme yapılması bekleniyor.

Sosyal yardım ödemelerine %11.87’lik oranla miktarlar yenilendi! İşte yeni maaşlar: Evde bakım aylığı, 65 yaş, SED...

Engelli Aylıkları Artıyor

Yüzde 40-69 oranında engeli bulunan bireyler ile 18 yaşından küçük engelli yakınlarına ödenen aylıklar da Ocak zammından etkilenecek. Şu an 3.338 lira olan bu ödemeler, yüzde 10.4'lük zamla 3.685 liraya çıkacak. Merkez Bankası tahminine göre tutar 3.713 liraya, piyasa beklentilerine göre ise 3.744 liraya kadar ulaşabilir.

Sosyal yardım ödemelerine %11.87’lik oranla miktarlar yenilendi! İşte yeni maaşlar: Evde bakım aylığı, 65 yaş, SED...

Hastalara Yapılan Yardımlar Genişleyecek

Tüberküloz ve SSPE hastalarına sağlanan 9.077 liralık nakdi yardım, yüzde 10.4 zam oranıyla 10.022 liraya, Merkez'in tahminiyle 10.099 liraya, piyasa beklentileriyle ise 10.183 liraya kadar çıkacak.

Sosyal yardım ödemelerine %11.87’lik oranla miktarlar yenilendi! İşte yeni maaşlar: Evde bakım aylığı, 65 yaş, SED...

Çocuklu Ailelere SED Ödemelerinde Büyük Artış

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de önemli artışlar bekleniyor:

📍Okul öncesi çocuklar: 4.760 TL (Merkez tahminiyle 4.690 TL)

📍İlköğretim öğrencisi: 7.140 TL (Merkez tahminiyle 7.255 TL)

📍Ortaöğretim öğrencisi: 7.616 TL (Merkez tahminiyle 7.739 TL)

📍Yükseköğrenim öğrencisi: 8.568 TL (Merkez tahminiyle 8.707 TL)

Ayrıca okula devam etmeyen ortaöğrenim öğrencilerine yapılan ödemeler 4.837 liraya, kurum bakımından ayrılan gençlere yapılan destek ise 3.859 liraya kadar yükselebilir.

Sosyal yardım ödemelerine %11.87’lik oranla miktarlar yenilendi! İşte yeni maaşlar: Evde bakım aylığı, 65 yaş, SED...

Daha Fazla Kişi Yararlanabilecek

Sosyal destek ödemelerinde kesin rakamlar, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek. Bunun yanı sıra, sosyal desteklerden yararlanma koşullarında belirleyici olan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle birlikte yükselecek. Böylece daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaş, devlet desteklerinden faydalanma imkanı bulacak.

Sosyal yardım ödemelerine %11.87’lik oranla miktarlar yenilendi! İşte yeni maaşlar: Evde bakım aylığı, 65 yaş, SED...

SOSYAL DESTEKLER NASIL DEĞİŞECEK?

Evde bakım desteği
Mevcut: 9.077,95 TL
% 10.40 zamlı: 10.022,06 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 10.099,22 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 10.155,50 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 10.183,64 TL

Kronik hastalık yardımı
Mevcut: 9.077,95 TL
% 10.40 zamlı: 10.022,06 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 10.099,22 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 10.155,50 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 10.183,64 TL

Engelli yakını aylığı
Mevcut: 3.338,06 TL
% 10.40 zamlı: 3.685,22 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 3.713,59 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 3.734,29 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 3.744,64 TL

% 40-69 arası engelli
Mevcut: 3.338,06 TL
% 10.40 zamlı: 3.685,22 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 3.713,59 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 3.734,29 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 3.744,64 TL

% 70 ve üstü engelli
Mevcut: 5.007,08 TL
% 10.40 zamlı: 5.527,82 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 5.570,38 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 5.601,42 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 5.616,94 TL

Sosyal yardım ödemelerine %11.87’lik oranla miktarlar yenilendi! İşte yeni maaşlar: Evde bakım aylığı, 65 yaş, SED...

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri

Çocuk (Okul öncesi)
Mevcut: 4.312,03 TL
% 10.40 zamlı: 4.760,48 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 4.797,13 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 4.823,87 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 4.837,24 TL

Çocuk (İlköğretim)
Mevcut: 6.468,05 TL
% 10.40 zamlı: 7.140,73 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 7.195,71 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 7.235,81 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 7.255,86 TL

Çocuk (Ortaöğretim)
Mevcut: 6.899,25 TL
% 10.40 zamlı: 7.616,77 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 7.675,42 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 7.718,19 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 7.739,58 TL

Çocuk (Ort. çağında okumayan)
Mevcut: 4.312,03 TL
% 10.40 zamlı: 4.760,48 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 4.797,13 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 4.823,87 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 4.837,24 TL

Çocuk (Yükseköğretim)
Mevcut: 7.761,66 TL
% 10.40 zamlı: 8.568,87 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 8.634,85 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 8.682,97 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 8.707,03 TL

Kuruluş bakımından ayrılan gençler
Mevcut: 3.449,62 TL
% 10.40 zamlı: 3.808,38 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 3.837,70 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 3.859,09 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 3.869,78 TL