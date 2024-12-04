Sosyal yardım ödemelerinde %11.87'lik zam! İşte yeni maaşlar: Evde bakım aylığı, 65 yaş, SED...

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri
Çocuk (Okul öncesi)
Mevcut: 4.312,03 TL
% 10.40 zamlı: 4.760,48 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 4.797,13 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 4.823,87 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 4.837,24 TL
Çocuk (İlköğretim)
Mevcut: 6.468,05 TL
% 10.40 zamlı: 7.140,73 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 7.195,71 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 7.235,81 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 7.255,86 TL
Çocuk (Ortaöğretim)
Mevcut: 6.899,25 TL
% 10.40 zamlı: 7.616,77 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 7.675,42 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 7.718,19 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 7.739,58 TL
Çocuk (Ort. çağında okumayan)
Mevcut: 4.312,03 TL
% 10.40 zamlı: 4.760,48 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 4.797,13 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 4.823,87 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 4.837,24 TL
Çocuk (Yükseköğretim)
Mevcut: 7.761,66 TL
% 10.40 zamlı: 8.568,87 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 8.634,85 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 8.682,97 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 8.707,03 TL
Kuruluş bakımından ayrılan gençler
Mevcut: 3.449,62 TL
% 10.40 zamlı: 3.808,38 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 3.837,70 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 3.859,09 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 3.869,78 TL