Sosyal yardım ödemelerinde %11.87'lik zam! İşte yeni maaşlar: Evde bakım aylığı, 65 yaş, SED...

Engelli Aylıkları Artıyor

Yüzde 40-69 oranında engeli bulunan bireyler ile 18 yaşından küçük engelli yakınlarına ödenen aylıklar da Ocak zammından etkilenecek. Şu an 3.338 lira olan bu ödemeler, yüzde 10.4'lük zamla 3.685 liraya çıkacak. Merkez Bankası tahminine göre tutar 3.713 liraya, piyasa beklentilerine göre ise 3.744 liraya kadar ulaşabilir.