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Benzine gece yarısı indirimi! Araç sahiplerine sürpriz haber geldi! Güncel Akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları 3 Aralık 2024 itibarıyla benzine yapılacak indirimle gündemde. Otomobil sahipleri, "Benzine ne kadar indirim geliyor?" sorusunu merak ederken, fiyatlardaki değişim her gün yakından takip ediliyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatları, petrol arzındaki değişikliklere bağlı olarak zaman zaman dalgalanabiliyor. Arzda yaşanan kesintiler ya da fazlalıklar fiyatların yükselmesine ya da düşmesine neden olabiliyor. Peki 4 Aralık itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik oldu mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:49
Benzine gece yarısı indirimi! Araç sahiplerine sürpriz haber geldi! Güncel Akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarında değişikliklere yol açmaya devam ediyor. 3 Aralık 2024 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına indirim uygulanacağı duyuruldu. Güncel fiyat bilgileri ve detaylar ise şöyle...

Benzine gece yarısı indirimi! Araç sahiplerine sürpriz haber geldi! Güncel Akaryakıt fiyatları...

Petrol Piyasasında Hareketlilik: Benzin Fiyatlarına İndirim Geldi!

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru değişiklikleri akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme getirdi. 3 Aralık'ı 4 Aralık'a bağlayan gece itibarıyla benzin fiyatlarına önemli bir indirim yapıldı. Ancak motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bu gelişmeler, özellikle araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 3 Aralık itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan son durum ve detaylar...

Benzine gece yarısı indirimi! Araç sahiplerine sürpriz haber geldi! Güncel Akaryakıt fiyatları...

Benzin Fiyatlarında 97 Kuruşluk İndirim!

3 Aralık'ı 4 Aralık'a bağlayan gece itibarıyla benzine yapılan indirim araç sahipleri için sevindirici bir haber oldu. Benzin fiyatları 97 kuruş düşürüldü.

Benzine gece yarısı indirimi! Araç sahiplerine sürpriz haber geldi! Güncel Akaryakıt fiyatları...
ŞehirV/Max Kurşunsuz 95V/Max DieselV/Pro DieselPO/gaz Otogaz
İSTANBUL (AVRUPA)42.12 TL/LT44.22 TL/LT44.22 TL/LT26.03 TL/LT
İSTANBUL (ANADOLU)42.01 TL/LT44.16 TL/LT44.16 TL/LT25.49 TL/LT
ANKARA42.54 TL/LT44.80 TL/LT44.80 TL/LT26.04 TL/LT
İZMİR43.04 TL/LT45.29 TL/LT45.29 TL/LT25.94 TL/LT