Benzine gece yarısı indirimi! Araç sahiplerine sürpriz haber geldi! Güncel Akaryakıt fiyatları...

Petrol Piyasasında Hareketlilik: Benzin Fiyatlarına İndirim Geldi!

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru değişiklikleri akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme getirdi. 3 Aralık'ı 4 Aralık'a bağlayan gece itibarıyla benzin fiyatlarına önemli bir indirim yapıldı. Ancak motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bu gelişmeler, özellikle araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 3 Aralık itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan son durum ve detaylar...