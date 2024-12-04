04 Aralık 2024, Çarşamba
Benzine gece yarısı indirimi! Araç sahiplerine sürpriz haber geldi! Güncel Akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatları 3 Aralık 2024 itibarıyla benzine yapılacak indirimle gündemde. Otomobil sahipleri, "Benzine ne kadar indirim geliyor?" sorusunu merak ederken, fiyatlardaki değişim her gün yakından takip ediliyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatları, petrol arzındaki değişikliklere bağlı olarak zaman zaman dalgalanabiliyor. Arzda yaşanan kesintiler ya da fazlalıklar fiyatların yükselmesine ya da düşmesine neden olabiliyor. Peki 4 Aralık itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik oldu mu?
Giriş Tarihi: 04.12.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:49