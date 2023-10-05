Sosyal yardım ödemeleri: Evde Bakım, Aile Destek, Dul ve Yetim aylığı... Ödemelere %49... zam müjdesi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!

Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Ödemeler yenileniyor! Türkiye'de her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen memur maaş katsayısı artışları, sadece memurları değil, toplumun pek çok farklı kesimine sağlanan ekonomik desteklere de yansıyor. Bu artışlar, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar geniş bir yelpazedeki vatandaşların refahını artırmayı hedefler. İşte, 2023-2024 sosyal yardım ödemeleri zam tahminleri...