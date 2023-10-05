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Haberler Galeri Sosyal yardım ödemeleri: Evde Bakım, Aile Destek, Dul ve Yetim aylığı... Ödemelere %49... zam müjdesi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!

Sosyal yardım ödemeleri: Evde Bakım, Aile Destek, Dul ve Yetim aylığı... Ödemelere %49... zam müjdesi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!

Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Ödemeler yenileniyor! Türkiye'de her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen memur maaş katsayısı artışları, sadece memurları değil, toplumun pek çok farklı kesimine sağlanan ekonomik desteklere de yansıyor. Bu artışlar, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar geniş bir yelpazedeki vatandaşların refahını artırmayı hedefler. İşte, 2023-2024 sosyal yardım ödemeleri zam tahminleri...

Giriş Tarihi: 05.10.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 06:40
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Sosyal yardım ödemeleri: Evde Bakım, Aile Destek, Dul ve Yetim aylığı... Ödemelere %49... zam müjdesi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!

Türkiye'de, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım programları devam ediyor. Yeni yılla birlikte, pek çok sosyal yardım ödemeleri Ocak ayındaki memur maaş katsayısı artışıyla zamlanacak. İşte evde bakımı engelli maaşı ve 65 yaş aylığı tahmini zam miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım ödemeleri: Evde Bakım, Aile Destek, Dul ve Yetim aylığı... Ödemelere %49... zam müjdesi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!

ÖDEMELER YÜKSELİYOR!

İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik sosyal yardım programları devam ediyor. Bu desteklerden bazıları, memur maaş katsayısındaki değişimlere endeksli.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime sağlanan desteklere yansıyor.

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Sosyal yardım ödemeleri: Evde Bakım, Aile Destek, Dul ve Yetim aylığı... Ödemelere %49... zam müjdesi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!

Ocak ayı memur zammı yüzde 15 olarak kararlaştırırken, bu artış Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 TÜFE tahminine göre enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.46'ya ulaşacak. Bu değişim de sosyal yardım ödemelerine yansıyacak:

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Sosyal yardım ödemeleri: Evde Bakım, Aile Destek, Dul ve Yetim aylığı... Ödemelere %49... zam müjdesi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Emekli maaş zammı son dakika açıklamaları takip ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenen emekli maaş zammında veriler netleşmeye başladı. 3 aylık enflasyon farkı için gözler kritik rakam TÜİK tarafından açıklandı.

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Sosyal yardım ödemeleri: Evde Bakım, Aile Destek, Dul ve Yetim aylığı... Ödemelere %49... zam müjdesi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!

Temmuz, Ağustos ve Eylül ay rakamlarının belli olmasıyla 3 aylık enflasyon farkı netlik kazandı ve emeklinin 3 ayda alacağı zam oranı belli oldu. Bunların akabinde Temmuz ve Ocak ayında değişen sosyal yardım ödemelerinin ne kadar olacağı da merak konusu oldu. İşte, tahminler....