HaberlerGaleriSosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler o tarihte yatıyor! e-Devlet'ten kontrol edin! 5 bin 98 lira Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş, Aile Destek...
Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler o tarihte yatıyor! e-Devlet'ten kontrol edin! 5 bin 98 lira Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş, Aile Destek...
Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Zamlı ödemeler hesaplara yatmaya başladı. İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılan bu destek ödemeleri, toplumsal refahın artırılması ve maddi sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlarımıza yardım eli uzatmayı hedefliyor. 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi maaşlara ne kadar zam geleceği memur toplu sözleşme zammı sonrasında gündeme getirildi. İşte, güncel sosyal yardım ödeme miktarları...
Giriş Tarihi: 14.09.2023 09:35Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 09:35