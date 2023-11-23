Sosyal yardım alanlara müjde: Maaşlara %50... zam detayı! Evde Bakım, Aile Destek, dul ve yetim, engelli aylığı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar

Sosyal yardım ödemesi alanlara son dakika müjdesi! Maaşlar değişiyor... Türkiye genelinde memurların maaşlarına yapılacak olan Ocak zammının, %49.46 ile %52.83 arasında değişen bir oranla belirlenmesi bekleniyor. Bu önemli zam, sadece memurları değil, aynı zamanda emeklilerden sosyal destek alanları da etkileyecek. 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, yüzde 70 ve üstü engelli aylığı gibi emekli aylıklarında da önemli artışlar öngörülüyor. İşte, evde bakım, engelli maaşı zam tahminleri...