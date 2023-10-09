09 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara müjde: Evde Bakım, Aile Destek, Engelli aylığı... Ödemelere %49... zam detayı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!

Sosyal yardım alanlara müjde: Evde Bakım, Aile Destek, Engelli aylığı... Ödemelere %49... zam detayı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!

Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Ödemeler yenileniyor! Türkiye'de her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen memur maaş katsayısı artışları, sadece memurları değil, toplumun pek çok farklı kesimine sağlanan ekonomik desteklere de yansıyor. Bu artışlar, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar geniş bir yelpazedeki vatandaşların refahını artırmayı hedefler. İşte, 2023-2024 sosyal yardım ödemeleri zam tahminleri...

Giriş Tarihi: 09.10.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 09:08
  • 1
  • 17
Sosyal yardım alanlara müjde: Evde Bakım, Aile Destek, Engelli aylığı... Ödemelere %49... zam detayı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!

Türkiye'de, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım programları devam ediyor. Yeni yılla birlikte, pek çok sosyal yardım ödemeleri Ocak ayındaki memur maaş katsayısı artışıyla zamlanacak. İşte evde bakımı engelli maaşı ve 65 yaş aylığı tahmini zam miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Sosyal yardım alanlara müjde: Evde Bakım, Aile Destek, Engelli aylığı... Ödemelere %49... zam detayı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!

ÖDEMELER YÜKSELİYOR!

İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik sosyal yardım programları devam ediyor. Bu desteklerden bazıları, memur maaş katsayısındaki değişimlere endeksli.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime sağlanan desteklere yansıyor.

  • 3
  • 17
Sosyal yardım alanlara müjde: Evde Bakım, Aile Destek, Engelli aylığı... Ödemelere %49... zam detayı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!

Ocak ayı memur zammı yüzde 15 olarak kararlaştırırken, bu artış Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 TÜFE tahminine göre enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.46'ya ulaşacak. Bu değişim de sosyal yardım ödemelerine yansıyacak:

  • 4
  • 17
Sosyal yardım alanlara müjde: Evde Bakım, Aile Destek, Engelli aylığı... Ödemelere %49... zam detayı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Emekli maaş zammı son dakika açıklamaları takip ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenen emekli maaş zammında veriler netleşmeye başladı. 3 aylık enflasyon farkı için gözler kritik rakam TÜİK tarafından açıklandı.

  • 5
  • 17
Sosyal yardım alanlara müjde: Evde Bakım, Aile Destek, Engelli aylığı... Ödemelere %49... zam detayı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!

Temmuz, Ağustos ve Eylül ay rakamlarının belli olmasıyla 3 aylık enflasyon farkı netlik kazandı ve emeklinin 3 ayda alacağı zam oranı belli oldu. Bunların akabinde Temmuz ve Ocak ayında değişen sosyal yardım ödemelerinin ne kadar olacağı da merak konusu oldu. İşte, tahminler....