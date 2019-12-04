Son dakika konut kredisi faiz oranı bir bankada daha düştü! En düşük konut kredisi faiz oranı kaç?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 24'ten yüzde 14'e çekmesinin ardından geçen sürede bankalardan art arda faiz indirim haberleri geliyor. Bugün 3 banka konut kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına çekti. İlk açıklama Yapı Kredi'den geldi. Banka 120 ay vadeli konut kredisi kullanımlarında faiz oranını 0,99 olarak güncellediğini duyurdu. Üstelik kredide üst limit de yok! Bir sonraki açıklama Akbank'tan geldi. Akbank da, Yapı Kredi gibi 0,99 faiz oranı ile konut kredisi vereceğini duyurdu. 120 ay vadeli konut kredilerinde üst limit uygulaması olmayacak. Günün son açıklaması ise Alternatif Bank'tan geldi. Banka konut kredisi faiz oranını 0,98'e çektiğini duyurdu. Böylece İNG Türkiye ile birlikte en düşük konut kredisi faizi uygulayan banka Alternatif Bank oldu. Peki, en düşük konut kredisi faiz oranı kaç? İşte 4 Aralık güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 15:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





