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Son dakika konut kredisi faiz oranı bir bankada daha düştü! En düşük konut kredisi faiz oranı kaç?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 24'ten yüzde 14'e çekmesinin ardından geçen sürede bankalardan art arda faiz indirim haberleri geliyor. Bugün 3 banka konut kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına çekti. İlk açıklama Yapı Kredi'den geldi. Banka 120 ay vadeli konut kredisi kullanımlarında faiz oranını 0,99 olarak güncellediğini duyurdu. Üstelik kredide üst limit de yok! Bir sonraki açıklama Akbank'tan geldi. Akbank da, Yapı Kredi gibi 0,99 faiz oranı ile konut kredisi vereceğini duyurdu. 120 ay vadeli konut kredilerinde üst limit uygulaması olmayacak. Günün son açıklaması ise Alternatif Bank'tan geldi. Banka konut kredisi faiz oranını 0,98'e çektiğini duyurdu. Böylece İNG Türkiye ile birlikte en düşük konut kredisi faizi uygulayan banka Alternatif Bank oldu. Peki, en düşük konut kredisi faiz oranı kaç? İşte 4 Aralık güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 15:20
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Son dakika konut kredisi faiz oranı bir bankada daha düştü! En düşük konut kredisi faiz oranı kaç?

Alternatif Bank, konut kredi faiz oranını 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,98'e çekti. Alternatif Bank'ın hamlesiyle birlikte gün içinde yüzde 1'in altında faizle konut kredisi kullandıracağını açıklayan banka sayısı 3 oldu. Alternatif Bank'tan hemen önce Akbank ve Yapı Kredi Bankası konut kredisi faiz oranlarını düşürdüğünü duyurmuştu. Böylece katılım bankaları dahil 12 banka konut kredisi oranını yüzde 1'in altına çekti. Peki, en düşük konut kredisi faiz oranı kaç? İşte detaylar...

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Son dakika konut kredisi faiz oranı bir bankada daha düştü! En düşük konut kredisi faiz oranı kaç?

ALTERNATİF BANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANINI DÜŞÜRDÜ

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre banka, kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen müşterileri için konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi. Müşterilerin ihtiyaçlarına özel hazırlanan esnek ödeme planlı krediden 120 aya kadar tüm vadelerde yararlanılabiliyor.

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Son dakika konut kredisi faiz oranı bir bankada daha düştü! En düşük konut kredisi faiz oranı kaç?

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, banka olarak reel ekonomiye sundukları desteği her zaman öncelikleri arasında gördüklerini ve müşterilerin ihtiyaçlarına özel terzi usulü çözümler geliştirdiklerini belirtti.

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Son dakika konut kredisi faiz oranı bir bankada daha düştü! En düşük konut kredisi faiz oranı kaç?

Bu anlayışla piyasalardaki olumlu gelişmeleri desteklemek ve konut sektörünün hareketlenmesine katkı sağlamak amacıyla konut kredi faizlerini yüzde 0,98'e indirdiklerini ifade eden Şimşek, bu sayede müşterilerin avantajlı fiyatlarla ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine katkı sunmak istediklerini kaydetti.

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Son dakika konut kredisi faiz oranı bir bankada daha düştü! En düşük konut kredisi faiz oranı kaç?

AKBANK VE YAPIKREDİ'DEN FAİZ İNDİRİM HAMLESİ

Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde yüzde 0,99'a indirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor.