Kadın girişimciye geri ödemesiz 50 bin TL! 2019'da kadın girişimcilere verilen destekler neler?

KOSGEB ve diğer kuruluşlar ile kadın girişimcilere destek veriliyor. Her yıl destek miktarı da, alanı da artıyor. Kadın girişimcinin iş yaşamını kolaylaştırmak için atılan adımlar arasında 50 bin TL'lik hibe de yer alıyor. 50 bin ile 300 bin TL arasında ise faizsiz ve düşük faizli ödemeler de veriliyor. Böylece birçok kadın girişimci hayalindeki işi kurarak hem istihdama hem de üretime katkıda bulunuyor. Peki, 2019'da kadın girişimcilere verilen destekler neler? İşte detaylar....