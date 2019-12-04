Kadın girişimciye geri ödemesiz 50 bin TL! 2019'da kadın girişimcilere verilen destekler neler?
Kadınların istihdama katılması için seferberlik ilan edildi. Kadınların iş yaşamındaki yerinin pekiştirilmesi ve sayısının artırılması için birçok proje geliştiriliyor. Ayrıca kadınların girişimcilik faaliyetleri de pozitif ayrımcılıklar uygulanarak destekleniyor. Bu konuda KOSGEB, TKDK, Kadın Girişimciler Derneği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile bankalar büyük destek sunuyor. KOSGEB 50 bin TL geri ödemesi kredi verirken, 300 bin TL'ye kadar faizsiz ve düşük faizli kredileri de kadın girişimcilerin hizmetine sunuyor. Peki, 2019'da kadın girişimcilere verilen destekler neler? İşte 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olan girişimcilik hibeleri...
Giriş Tarihi: 04.12.2019 13:32Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 13:43