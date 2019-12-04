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Kadın girişimciye geri ödemesiz 50 bin TL! 2019'da kadın girişimcilere verilen destekler neler?

Kadınların istihdama katılması için seferberlik ilan edildi. Kadınların iş yaşamındaki yerinin pekiştirilmesi ve sayısının artırılması için birçok proje geliştiriliyor. Ayrıca kadınların girişimcilik faaliyetleri de pozitif ayrımcılıklar uygulanarak destekleniyor. Bu konuda KOSGEB, TKDK, Kadın Girişimciler Derneği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile bankalar büyük destek sunuyor. KOSGEB 50 bin TL geri ödemesi kredi verirken, 300 bin TL'ye kadar faizsiz ve düşük faizli kredileri de kadın girişimcilerin hizmetine sunuyor. Peki, 2019'da kadın girişimcilere verilen destekler neler? İşte 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olan girişimcilik hibeleri...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 13:43
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Kadın girişimciye geri ödemesiz 50 bin TL! 2019'da kadın girişimcilere verilen destekler neler?

KOSGEB ve diğer kuruluşlar ile kadın girişimcilere destek veriliyor. Her yıl destek miktarı da, alanı da artıyor. Kadın girişimcinin iş yaşamını kolaylaştırmak için atılan adımlar arasında 50 bin TL'lik hibe de yer alıyor. 50 bin ile 300 bin TL arasında ise faizsiz ve düşük faizli ödemeler de veriliyor. Böylece birçok kadın girişimci hayalindeki işi kurarak hem istihdama hem de üretime katkıda bulunuyor. Peki, 2019'da kadın girişimcilere verilen destekler neler? İşte detaylar....

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Kadın girişimciye geri ödemesiz 50 bin TL! 2019'da kadın girişimcilere verilen destekler neler?

KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEKLER NELER?

Kadın girişimci destekleri 2019 yılı içinde çeşitli kuruluşlar tarafından verilmektedir. Kadınların iş hayatına kazandırılması ve kadın girişimcilerin istihdam edilmesi amacıyla verilen destekler hibe, faizsiz kredi ve düşük faizli kredi şeklindedir.

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Kadın girişimciye geri ödemesiz 50 bin TL! 2019'da kadın girişimcilere verilen destekler neler?

HANGİ KURUMLAR DESTEK VERİYOR?

Hem kamu kuruluşları hem de özel kuruluşlar kadın girişimciler için maddi destek sağlamaktadır. Bu kurum ve kuruluşlar şunlardır;

  • KOSGEB
  • TKDK
  • Kadın Girişimciler Derneği
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
  • Bankalar
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Kadın girişimciye geri ödemesiz 50 bin TL! 2019'da kadın girişimcilere verilen destekler neler?


Maddi destek almak için gerekli şartları karşılayan kadınlar kendi işlerini kurabilirler. Sosyal Yardımlaşma Vakfı ev hanımlarına 15 bin TL'lik faizsiz kredi imkanı verir. Bu kredi ilk 2 yılı geri ödemesiz, sonraki 6 yıl içinse faizsiz geri ödeme şeklinde alınabilir. Kadın Girişimciler Derneği (KAGiDER), kadınların aktif olarak iş hayatında görev alması için kadın girişimcileri desteklemektedir. Bu konuda eğitimler veren, kadınları teşvik eden ve finansal kaynak sunan KAGİDER'den daha fazla bilgi almak için 0212 266 82 61 numaralı telefon aranabilir.

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Kadın girişimciye geri ödemesiz 50 bin TL! 2019'da kadın girişimcilere verilen destekler neler?

KOSGEB'DEN GERİ ÖDEMESİZ 50 BİN TL

KOSGEB ülkemizde hem kadın hem de erkek girişimcilere hibe ya da düşük faizli kredi desteği vermektedir. Bu bağlamda iş yeri kurulması amacıyla alınacak 50 bin TL'ye kadarki yatırımlar için hibe alınabilirken, 300 bin TL'ye kadarki yatırımlarda düşük faizli kredi alınabilir.