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Son dakika: İkinci el araba fiyatları düştü mü? 2020'de ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV indirimi olacak mı?
Son dakika haberi... İkinci el araba fiyatları düştü mü? Sıfır araç bulunmaması ve ikinci el araçlara yönelimin fazla olması nedeniyle artış gösteren ikinci el piyasasında fiyatların ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Konu ile ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Öte yandan ÖTV indirimi konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, ikinci el araba fiyatları düştü mü? 2020'de ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV indirimi olacak mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.08.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 15:21
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