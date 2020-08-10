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Haberler Galeri Son dakika: İkinci el araba fiyatları düştü mü? 2020'de ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV indirimi olacak mı?

Son dakika: İkinci el araba fiyatları düştü mü? 2020'de ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV indirimi olacak mı?

Son dakika haberi... İkinci el araba fiyatları düştü mü? Sıfır araç bulunmaması ve ikinci el araçlara yönelimin fazla olması nedeniyle artış gösteren ikinci el piyasasında fiyatların ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Konu ile ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Öte yandan ÖTV indirimi konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, ikinci el araba fiyatları düştü mü? 2020'de ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV indirimi olacak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 15:21
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Son dakika: İkinci el araba fiyatları düştü mü? 2020'de ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV indirimi olacak mı?

Son dakika... İkinci el araba fiyatları düştü mü? İkinci el araç fiyatlarında son durum nedir? Koronavirüs salgını sonrası otomotiv sektörü olumsuz etkilenmişti. Sıfır araçların bulunmaması ve ikinci el fiyatlarının yükselmesi nedeniyle vatandaşlar gelecek müjdeli habere kilitlendi. İkinci el araç satışında yapılacak düzenleme ile fiyatların normale dönmesi bekleniyor. Peki, ikinci el araba fiyatları düştü mü? 2020'de ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV indirimi olacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İkinci el araba fiyatları düştü mü? 2020'de ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV indirimi olacak mı?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Uzmanlar ikinci el araba fiyatlarında düşüşün bayramdan sonra olacağına işaret etmişti. Eylül ayı gibi gelmesi beklenen sıfır araçların piyasaya sürülmesinin ardından ikinci el araba fiyatlarının normale dönmesi bekleniyor. Konu ile son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Son dakika: İkinci el araba fiyatları düştü mü? 2020'de ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV indirimi olacak mı?

DÜZENLEME GELİYOR

Getirilecek düzenleme ile ikinci el araç satış yetki belgesi olmadan yapılamayacak. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile araç satışı yapılan yerler, ödeme yöntemleri ve satış şartları konusunda da düzenleme getirilecek.

2. el araç yasası düzenlemesi ile ciddi cezaların uygulamaya sokulacağı düşünülüyor. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile ilgili düzenleme hayata geçirilmeden hemen önce ikinci el araç ticareti yapan yaklaşık 50 bin işletmenin yalnızca çok küçük bir kısmının yetki belgesi aldığı ortaya çıkarıldı.

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Son dakika: İkinci el araba fiyatları düştü mü? 2020'de ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV indirimi olacak mı?

2. el araç satış düzenlemesi ile ilgili detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gittiği belirtiliyor. 2. el araç satışı düzenleme uygulaması ile belgesiz şekilde araç satışı gerçekleştirenler için araç başına 5 bin TL'lik cezanın verileceği öngörülüyor.

Ayrıca beklentilere göre düzenleme hayata geçtikten sonra ikinci el araç satış yetki belgesi olmadan alım satım yapanlara ilk araçta 5 bin TL ceza uygulanacakken satış işlemlerinin devamı halinde araç sayısına göre bu rakamın katlanacak artacağı da düşünülüyor. Aynı zamanda kayıt dışı alım satım yapan kişilerin Maliye Bakanlığına bildirilip inceleme başlatılacağı, vergi mükellefi yapılacağı ve bu kişilere beyanname cezası kesileceği de öngörülüyor.

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Son dakika: İkinci el araba fiyatları düştü mü? 2020'de ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV indirimi olacak mı?

İkinci el araba fiyatları üzerindeki yükseliş ile ilgili olarak yetkililer; denetimsiz şekilde internet ortamında yapılan satışları ve bu konudaki fırsatçılıkları da işaret ediyordu.

Bu nedenle düzenleme sonrasında 2. el araba fiyatları düşecek mi sorusu da gündeme geldi. Düzenlemeye göre araçların satılması, satışından vazgeçilmesi ya da teslim süresinin bitmesi durumunda ilanların üç gün içerisinde yayından kaldırılması bekleniyor.