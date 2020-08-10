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Haberler Galeri Emekliye ek ödeme! SSK-SGK-Bağkur emekli ödemeleri kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte ek ödeme tablosu...

Emekliye ek ödeme! SSK-SGK-Bağkur emekli ödemeleri kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte ek ödeme tablosu...

SSK-SGK-Bağkur emekli ödemeleri kaç TL olacak? Emeklilerin ek ödeme talebi devam ediyor. Milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisi kendilerine ödenen yüzde 4 olan ek ödemenin 8 ile 10 çıkarılması yönündeki talebi sürüyor. Emekliler, yılda 2 kez ikramiye, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle kazancı artıyor. Peki, SSK-SGK-Bağkur emekli ödemeleri kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 16:56
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Emekliye ek ödeme! SSK-SGK-Bağkur emekli ödemeleri kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte ek ödeme tablosu...

SSK-SGK-Bağkur emekli ödemeleri kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde vergi iadesi olarak geçen ek ödemeler maaşın yüzde 4'ü olarak ödeniyor. Ancak emekliler ödemeleri yeterli görmüyor ve 8 ile 10 arası ödemenin yapılmasını talep ediliyor. Peki, SSK-SGK-Bağkur emekli ödemeleri kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte ek ödeme tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ek ödeme! SSK-SGK-Bağkur emekli ödemeleri kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte ek ödeme tablosu...

EMEKLİLERE 602 LİRA ÖDEME VAR MI? NASIL DEĞİŞECEK?

Halen maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Eğer talep hayata geçerse, tüm emeklilere her ay net maaşlarının yüzde 10'u kadar ek ödeme verilecek.

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Emekliye ek ödeme! SSK-SGK-Bağkur emekli ödemeleri kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte ek ödeme tablosu...

Ek ödeme oranı ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ek ödeme 59,94 liradan 119,88, en yüksek ek ödeme de 241,15 liradan 602,87 liraya yükselecek. Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300 lira ek ödeme verilecek.

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Emekliye ek ödeme! SSK-SGK-Bağkur emekli ödemeleri kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte ek ödeme tablosu...

EN YÜKSEK 637 TL

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

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Emekliye ek ödeme! SSK-SGK-Bağkur emekli ödemeleri kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte ek ödeme tablosu...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye, 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek.