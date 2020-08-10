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Emekliye ek ödeme! SSK-SGK-Bağkur emekli ödemeleri kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte ek ödeme tablosu...
SSK-SGK-Bağkur emekli ödemeleri kaç TL olacak? Emeklilerin ek ödeme talebi devam ediyor. Milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisi kendilerine ödenen yüzde 4 olan ek ödemenin 8 ile 10 çıkarılması yönündeki talebi sürüyor. Emekliler, yılda 2 kez ikramiye, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle kazancı artıyor. Peki, SSK-SGK-Bağkur emekli ödemeleri kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 10.08.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 16:56
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