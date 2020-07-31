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Haberler Galeri Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?

Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?

Emekliye intibak yasası onaylandı mı? sorusunun cevabı uzun süredir emekli vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sosyal medyada emekliye katkı payı altında intibak zammı geleceği iddiası merak ediliyor. SSK ve Bağkur emekli maaşlarına zam olup olmayacağı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 16:17
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Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?
Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?

Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2000 yılı sonrasında emekli olanların intibak beklentisi sürüyor. Meclisten intibak zammıyla ilgili çalışmalar yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. İntibak talebi hayata geçerse 355 TL zam yolu açılacak. 2020 yılında yapılması beklenen intibak ödemesinin Meclis'e gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Peki, Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?
Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?

İNTİBAK ZAMMI NE OLDU?

Yeni Asır'dan Hazal Ateş'in haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, intibak uygulaması ile 2000 öncesi emekli olanların aylıklarının, gerçekleşen büyüme oranlarından pay alacak şekilde artırıldığını belirtti. Selçuk, "Düşük bağlanan aylıklar yükseltildi.

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Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?
Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?

2000 yılından sonra tahsis talebinde bulunanlara bağlanacak aylıkların hesabında ekonomik büyümedeki gelişmelerin aylıklara yansıtılması hükme bağlandı" dedi. Hükümet, intibak düzenlemesi kapsamında salgınla mücadele döneminde 650 bin kişinin emekli aylığını bin 500 liraya çıkardı.

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Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?
Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?

EMEKLİ İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.

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Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?
Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?

İNTİBAK YASASIYLA NE KADAR ZAM GELECEK?

Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.