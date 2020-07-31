Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?

Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2000 yılı sonrasında emekli olanların intibak beklentisi sürüyor. Meclisten intibak zammıyla ilgili çalışmalar yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. İntibak talebi hayata geçerse 355 TL zam yolu açılacak. 2020 yılında yapılması beklenen intibak ödemesinin Meclis'e gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Peki, Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...