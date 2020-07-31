Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?
Emekliye intibak yasası onaylandı mı? sorusunun cevabı uzun süredir emekli vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sosyal medyada emekliye katkı payı altında intibak zammı geleceği iddiası merak ediliyor. SSK ve Bağkur emekli maaşlarına zam olup olmayacağı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 31.07.2020 16:11Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 16:17
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
12
Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?
2
12
Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?
3
12
Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?
4
12
Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?
5
12
Son dakika: Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Emekliye intibak var mı?