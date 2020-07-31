BİM indirimli ürünleri salı ve çarşamba günü raflarda yerini alacak. Aktüel kataloğu vatandaşlar ile paylaşıldı. Yiyecek ve içecek ürünlerinden elekrik elektronik aletlerine, vücut ve banyo setlerinden mutfak araç gereçlerine kadar pek çok ürün raflarda yerini alacak. Vatandaşlar BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde sorusunun cevabu araştırılıyor. Peki, BİM 4-7 Ağustos aktüel kataloğu! Yeni haftada BİM'de neler var? Uydu alıcılı televizyon, 8 bölmeli kapaklı dolap...