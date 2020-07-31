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Haberler Galeri BİM 4-7 Ağustos aktüel kataloğu! Yeni haftada BİM'de neler var? Uydu alıcılı televizyon, 8 bölmeli kapaklı dolap...

BİM 4-7 Ağustos aktüel kataloğu! Yeni haftada BİM'de neler var? Uydu alıcılı televizyon, 8 bölmeli kapaklı dolap...

BİM yeni hafta aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Çarşamba günü indirimli ürünler raflarda yerlerini alacak. Kahve çeşitleri, kişisel bakım eşyaları ve dolaplara kadar bir çok ürün yeni haftada müşterilerini bekleyecek. Peki, BİM 4-7 Ağustos aktüel kataloğu! Yeni haftada BİM'de neler var? Uydu alıcılı televizyon, 8 bölmeli kapaklı dolap...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 19:07 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 19:12
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BİM 4-7 Ağustos aktüel kataloğu! Yeni haftada BİM'de neler var? Uydu alıcılı televizyon, 8 bölmeli kapaklı dolap...

BİM indirimli ürünleri salı ve çarşamba günü raflarda yerini alacak. Aktüel kataloğu vatandaşlar ile paylaşıldı. Yiyecek ve içecek ürünlerinden elekrik elektronik aletlerine, vücut ve banyo setlerinden mutfak araç gereçlerine kadar pek çok ürün raflarda yerini alacak. Vatandaşlar BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde sorusunun cevabu araştırılıyor. Peki, BİM 4-7 Ağustos aktüel kataloğu! Yeni haftada BİM'de neler var? Uydu alıcılı televizyon, 8 bölmeli kapaklı dolap...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 4-7 Ağustos aktüel kataloğu! Yeni haftada BİM'de neler var? Uydu alıcılı televizyon, 8 bölmeli kapaklı dolap...

Salı günü satışta olacak ürünlerin yer aldığı kataloğun ilk sayfasında kişisel bakım ürünleri ağırlıkta yer alıyor.

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BİM 4-7 Ağustos aktüel kataloğu! Yeni haftada BİM'de neler var? Uydu alıcılı televizyon, 8 bölmeli kapaklı dolap...

Duş jeli, sıvı saç kremi, saç bakım şampuanı, peeling, banyo kesesi, yüz masaj aleti, yüz kesesi, vücut parfümü, katı sabun, makyaj aksesuarı, asetonsuz oje çıkarıcı, tarak ve maskaranın da bulunduğu listede ayrıca çeşitli kolye ve vücut süsü de yer alıyor.

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BİM 4-7 Ağustos aktüel kataloğu! Yeni haftada BİM'de neler var? Uydu alıcılı televizyon, 8 bölmeli kapaklı dolap...

Aktüel kataloğun ikinci sayfasında ise çeşitli içecekler yer alıyor. Çilek, frambuaz, mandalina, ahududu, karışık meyve ve frambuaz limon gibi gazozlar satışta olacak.

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BİM 4-7 Ağustos aktüel kataloğu! Yeni haftada BİM'de neler var? Uydu alıcılı televizyon, 8 bölmeli kapaklı dolap...

Yine soğuk çay, filtre kahve, kahve aromalı maden suyu, soğuk kahve, antep fıstığı, yer fıstığı, kavrulmuş fındık, Hindistan cevizi sütü, şeftali nektarı, laktozsuz probiyotik içecek ve pipet de satışta olacak.