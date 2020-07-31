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BİM 4-7 Ağustos aktüel kataloğu! Yeni haftada BİM'de neler var? Uydu alıcılı televizyon, 8 bölmeli kapaklı dolap...
BİM yeni hafta aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Çarşamba günü indirimli ürünler raflarda yerlerini alacak. Kahve çeşitleri, kişisel bakım eşyaları ve dolaplara kadar bir çok ürün yeni haftada müşterilerini bekleyecek. Peki, BİM 4-7 Ağustos aktüel kataloğu! Yeni haftada BİM'de neler var? Uydu alıcılı televizyon, 8 bölmeli kapaklı dolap...
Giriş Tarihi: 31.07.2020 19:07 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 19:12
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