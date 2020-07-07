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Haberler Galeri Son dakika: Emekli zamlı maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri

Son dakika: Emekli zamlı maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri

Son dakika... Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zamlı maaş ve ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Bu yılın ikinci ikramiyesi ve zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, Kurban Bayramı öncesinde ödemelerin yapılacağı tarihi araştırmaya başladılar. Emekli ödemeleri ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emekli zamlı maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 07.07.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 09:45
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Son dakika: Emekli zamlı maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri

Son dakika... Emekli zamı maaşları ve ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli ikramiye tarihlerini araştırmaya başladı. İlk 6 aylık enflasyon rakamlarına göre Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin maaşlarına yüzde 5,75 oranında zam yansıyacak. Peki, emekli zamlı maaşları ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Emekli zamlı maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 233 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 liradan bin 627 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 451 liradan bin 534 liraya yükselecek. SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları bin 263 liradan bin 335 liraya çıkacak.

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Son dakika: Emekli zamlı maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

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Son dakika: Emekli zamlı maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri

EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor. Bu ay maaşlarını zamlı alacak emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Emekli maaşlarının normal takviminde yatırılması bekleniyor.

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Son dakika: Emekli zamlı maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;