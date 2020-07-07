HaberlerGaleriSon dakika: Emekli zamlı maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri
Son dakika: Emekli zamlı maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri
Son dakika... Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zamlı maaş ve ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Bu yılın ikinci ikramiyesi ve zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, Kurban Bayramı öncesinde ödemelerin yapılacağı tarihi araştırmaya başladılar. Emekli ödemeleri ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emekli zamlı maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 07.07.2020 09:45Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 09:45