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İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika... Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin temmuz zammı ile maaşlarında artış olacak. Bu ay zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı ikramiye tarihleri...
Giriş Tarihi: 06.07.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 17:12
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