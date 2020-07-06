06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika... Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin temmuz zammı ile maaşlarında artış olacak. Bu ay zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı ikramiye tarihleri...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 17:12
  • 1
  • 15
İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika... Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. İlk 6 aylık enflasyon rakamlarına göre maaşlarını zamlı alacak emekliler şimdi de ikramiye ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

  • 3
  • 15
İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 233 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 liradan bin 627 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 451 liradan bin 534 liraya yükselecek. SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları bin 263 liradan bin 335 liraya çıkacak.

  • 4
  • 15
İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Müsteşar (1/1): 10.139

Genel müdür (1/1): 8.963

  • 5
  • 15
İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Şube müdürü (Lisans - 1/4): 3.439

Memur (Lisans - 1/4): 3.365

Öğretmen (1/4): 3.461