Sigara zamlı güncel fiyat listesi 2020! Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....
Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Temmuz ayında yaşanan vergi artışı sonrasında sigara fiyat listesinin alacağı son hal, tütün tiryakileri tarafından merak ediliyordu. Bazı sigaralara yapılan zam sonrasında kullanıcılar diğer ürünlere zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Peki, Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....
Giriş Tarihi: 13.09.2020 20:52 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 21:04
Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatlarına zam gelecek mi? Sorularının yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz günlerde sigara tüketicileri sigara fiyatlarına zam gelecek iddiasını sorguluyor. Temmuz ayından bu yana konuşulan iddia sonrasında zam gelip gelmeyeceği yönünde sorunun yanıtını ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki, Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....
GALERİ DEVAM EDİYOR SİGARA ZAMMI NE KADAR OLDU 2020
Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca sigara ve alkolde 6 ayda bir yapılan vergi artışlarını gerçekleştirdi.
Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Ancak hem sigarada çarpan yüksek olduğu için hem de alkol ve sigarada ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyata yansıması çok daha fazla oluyor.
Yapılan vergi zamları ile sigarada mart ayındaki ara düzenlemeyle 13.6 liraya yükselen en ucuz sigara fiyatı bariyeri 14.5 liraya çıkmış oldu. Sigarada bir adet sigara başına alınan asgari maktu vergi 0.4569 liradan 0.4883 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigarada asgari maktu vergi 9.13 liradan 9.76 liraya ulaştı. Paket başına alınan maktu vergi de 0,4539 liradan 0.4851 liraya artırıldı. 1 paket sigarada ÖTV 10,2511 liraya çıktı. Sigarada nispi vergi de yüzde 67 olduğu için 14.5 liranın altında sigara satışı yapılması halinde maktu vergi devreye giriyor.
2020 TEMMUZ GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ - SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL Winston: 16 TL Camel Slender: 14,5 TL Camel Rework: 15 TL Camel: 15 TL Monte Carlo Slender: 14 TL Monte Carlo: 14,5 TL LD: 14 TL