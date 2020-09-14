Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Transfer kredisi olarak da adlandırılan borç kapatma kredisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Birden fazla bankaya borcu olan vatandaşlar, uygun borç kapatma kredisi ile ödemelerini tek banka üzerinden gerçekleştirmek istiyor. Kamu ve özel bankalar tarafından borcu olan vatandaşlar için borç kapatma desteği kampanyaları açıklandı. Bu uygulama, borcu olanlar için rahatlatıcı bir çözüm olarak görülüyor. İşte borç kapatma kredisi veren bankalar listesi...