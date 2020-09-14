Kredi borcu olanlara müjde! Borcunu kapatmak isteyene 50.000 TL destek! İşte borç kapatma kredisi veren bankalar Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlar için bankalar tarafından peş peşe müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrası kamu ve özel bankalar birçok farklı kredi paketlerini açıklamıştı. En son açıklanan paketler arasında borcun olanları rahatlatacak kredi desteği yer alıyor. Pandemi sürecinde bu kredi paketine yoğun ilgi gösteriliyor. Peki, borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? İşte kredi borcunu kapatmak isteyenler için bankaların kampanyaları... Giriş Tarihi: 14.09.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 09:59
Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Transfer kredisi olarak da adlandırılan borç kapatma kredisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Birden fazla bankaya borcu olan vatandaşlar, uygun borç kapatma kredisi ile ödemelerini tek banka üzerinden gerçekleştirmek istiyor. Kamu ve özel bankalar tarafından borcu olan vatandaşlar için borç kapatma desteği kampanyaları açıklandı. Bu uygulama, borcu olanlar için rahatlatıcı bir çözüm olarak görülüyor. İşte borç kapatma kredisi veren bankalar listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR VAKIFBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Vakıfbank aracılığı ile borcunu kapatmak isteyen banka müşterileri 50.000 TL' ye varan kredi çekebilir. Bankanın koşullarını sağlayan kişiler kredi almaya hak kazanacaktır. 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı ile sizde borcunuzu kapatarak yükünüzden kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda Vakıfbank'tan borç kapatmak için çekeceğiniz krediden önce 6 aylık sigortalı bir işte çalışıyor olmanız gerekmektedir.
TEB BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Ücret ve komisyon talep etmiyor.
Uygun faiz oranlarıyla borç kapatma kredisi sağlanıyor.
Başvuru için istenilen belgelerle birlikte en yakın TEB şubesine gitmeniz yeterli oluyor.
DENİZBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Denizbank diğer bankalara göre 60 ay vade imkanı sağlamaktaydı. Ancak yeniden bir düzenleme gelerek 36 ay vadeye düşürüldü. Borcunu kapatmak isteyen kişilerin Denizbank'tan maaş alması şartı vardır. Ek olarak herhangi bir kefil de istenmiyor. İster emekli maaşınızı isterseniz de çalıştığınız maaşı Denizbank' a taşıyarak bu imkândan faydalanabilirsiniz.
AKBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Akbank yalnızca kendi banka müşterilerine 20.000 TL borç kapatma kredisi vermektedir. Aynı zamanda %1.25 oranında aylık faiz uygulamaktadır. Farklı bankalara borcu olan kişiler Akbank'ın kredisinden faydalanarak Akbank'a borçlanabilir. Uygun faiz oranları ile Akbank müşterileri için oldukça avantajlı bir kredi düzenlemesi yaptı. Sizde borcunuzu kapatmak veya Akbank çatısı altına toplamak istiyorsanız en yakın Akbank'a giderek başvurunuzu oluşturabilirsiniz.