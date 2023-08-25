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Haberler Galeri SGK’dan erken emeklilik için yeni rota! 1.1 milyon kişinin yıl, yaş, prim günleri değişti! 2000-2005-2008 sigorta girişine 5 yıllık kazanç!

SGK’dan erken emeklilik için yeni rota! 1.1 milyon kişinin yıl, yaş, prim günleri değişti! 2000-2005-2008 sigorta girişine 5 yıllık kazanç!

Türkiye'nin emeklilik sisteminde beklenen değişiklikler için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler kapsamında Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) primleri arasındaki farkın kapatılması planlanıyor. Bu adım, erken emeklilik hayalini kuran bireylere daha erken bir çözüm yolu sunmayı amaçlıyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2023 16:00
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SGK’dan erken emeklilik için yeni rota! 1.1 milyon kişinin yıl, yaş, prim günleri değişti! 2000-2005-2008 sigorta girişine 5 yıllık kazanç!

Emeklilik için gereken prim gün sayısının azaltılması ve yeni bir emeklilik tablosunun oluşturulması hedefleniyor. Gelen bilgilere göre, belirlenecek tarih kriterleri sayesinde emeklilik hakkı daha erken yaşlarda elde edilebilecek. Özellikle daha az prim günü yükümlülüğüne sahip olan bireyler için daha erken emeklilik fırsatı sunulacak olan bu adım, emeklilik sistemine önemli bir değişiklik getiriyor. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların cevapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK’dan erken emeklilik için yeni rota! 1.1 milyon kişinin yıl, yaş, prim günleri değişti! 2000-2005-2008 sigorta girişine 5 yıllık kazanç!

7.200'E DÜŞÜRÜLECEK

Bu değişiklik özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için önemli bir müjde niteliği taşıyor. Bu düzenleme sayesinde 1 milyonun üzerindeki kişi, 5 yıl daha erken emekli olabilecek.

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SGK’dan erken emeklilik için yeni rota! 1.1 milyon kişinin yıl, yaş, prim günleri değişti! 2000-2005-2008 sigorta girişine 5 yıllık kazanç!

Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecek.

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SGK’dan erken emeklilik için yeni rota! 1.1 milyon kişinin yıl, yaş, prim günleri değişti! 2000-2005-2008 sigorta girişine 5 yıllık kazanç!

Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek.

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SGK’dan erken emeklilik için yeni rota! 1.1 milyon kişinin yıl, yaş, prim günleri değişti! 2000-2005-2008 sigorta girişine 5 yıllık kazanç!

Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.