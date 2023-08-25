SGK’dan erken emeklilik için yeni rota! 1.1 milyon kişinin yıl, yaş, prim günleri değişti! 2000-2005-2008 sigorta girişine 5 yıllık kazanç!

Emeklilik için gereken prim gün sayısının azaltılması ve yeni bir emeklilik tablosunun oluşturulması hedefleniyor. Gelen bilgilere göre, belirlenecek tarih kriterleri sayesinde emeklilik hakkı daha erken yaşlarda elde edilebilecek. Özellikle daha az prim günü yükümlülüğüne sahip olan bireyler için daha erken emeklilik fırsatı sunulacak olan bu adım, emeklilik sistemine önemli bir değişiklik getiriyor. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların cevapları...