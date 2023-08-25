HaberlerGaleriSGK’dan erken emeklilik için yeni rota! 1.1 milyon kişinin yıl, yaş, prim günleri değişti! 2000-2005-2008 sigorta girişine 5 yıllık kazanç!
SGK’dan erken emeklilik için yeni rota! 1.1 milyon kişinin yıl, yaş, prim günleri değişti! 2000-2005-2008 sigorta girişine 5 yıllık kazanç!
Türkiye'nin emeklilik sisteminde beklenen değişiklikler için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler kapsamında Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) primleri arasındaki farkın kapatılması planlanıyor. Bu adım, erken emeklilik hayalini kuran bireylere daha erken bir çözüm yolu sunmayı amaçlıyor. İşte detayları...