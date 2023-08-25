Devletten kız/erkek öğrencilere en az 100,130,150 TL'lik ödeme! A'dan Z'ye 10 yeni destek! Ulaşım, kırtasiye yardımı, engelli, barınma...

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ÜRETSİZ TAŞINMASI

"Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması" adlı yardım programı, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullara erişimini sağlamayı amaçlayan bir programdır. Bu program, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülmekte ve özel gereksinimli öğrencilere destek sunmayı hedeflemektedir.

Bu yardım programı kapsamında, özel eğitim ihtiyacı olan özel gereksinimli öğrencilerin okullara ücretsiz taşınmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Başvuru yapma zorunluluğu bulunmamakta olup, program kapsamına giren öğrenciler otomatik olarak bu haktan faydalanmaktadır. Bu programdan faydalanabilmek için özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci olma şartı gerekmektedir.

Program kapsamında belirli bir tutar ödemesi yapılmamaktadır. Bunun yerine, özel gereksinimli öğrencilerin okullarına ücretsiz erişimi sağlanmaktadır. Bu öğrencilere özel olarak taşıma hizmeti sunularak, eğitim kurumlarına ulaşımları desteklenmektedir.

Programın ödeme dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı'na kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir. Bu şekilde, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin okullara taşınmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu program ile öğrencilerin eğitime erişiminin kolaylaştırılması hedeflenmekte ve engelli öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemek amaçlanmaktadır.