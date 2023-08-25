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Haberler Galeri Devletten kız/erkek öğrencilere en az 100,130,150 TL'lik ödeme! A'dan Z'ye 10 yeni destek! Ulaşım, kırtasiye yardımı, engelli, barınma...

Devletten kız/erkek öğrencilere en az 100,130,150 TL'lik ödeme! A'dan Z'ye 10 yeni destek! Ulaşım, kırtasiye yardımı, engelli, barınma...

Anasınıfından üniversite seviyesine kadar tüm öğrencilere yönelik özel bir para yardımı sağlanacak. Eğitimin desteklenmesi ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olunması amacıyla başlatılan bu adım, eğitim alanındaki eşitsizlikleri azaltmayı hedefliyor. Öğrenciler, e-Devlet platformu üzerinden kolaylıkla başvurularını gerçekleştirebilecekler. İşte destek ödemelerine ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2023 17:49 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 17:49
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Devletten kız/erkek öğrencilere en az 100,130,150 TL’lik ödeme! A’dan Z’ye 10 yeni destek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteliler...

2023-2024 eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve aileleri, çeşitli sosyal yardım programlarından faydalanma fırsatına kavuşuyor. Yapılan sosyal yardım ödemeleri, öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemeyi hedefliyor. Bu yardımlar, eğitim masraflarını hafifletmek, eğitim materyallerini temin etmek, barınma ve taşıma ihtiyaçlarını karşılamak gibi alanlarda öğrencilere önemli bir destek sunuyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Devletten kız/erkek öğrencilere en az 100,130,150 TL’lik ödeme! A’dan Z’ye 10 yeni destek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteliler...

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI

Türkiye'de devlet, öğrencilere yönelik çeşitli sosyal yardım destekleri sunuyor. Bu yardım programları arasında yer alan "Şartlı Eğitim Yardımları", özellikle sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bir destek sunuyor. Bu program kapsamında, öğrencilerin örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda belirlenen bir devamsızlık sınırını aşmamaları gerekmektedir. Başvuran ailelerde özellikle 18 yaş üstü aile bireylerine öncelik verilirken, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuğu bulunan aileler bu destekten faydalanabilir. İlköğretim seviyesindeki öğrenciler için aylık 90 TL (erkek) ve 100 TL (kız), ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için ise aylık 130 TL (erkek) ve 150 TL (kız) ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeler her ay için hesaplanmakta ve 2 ayda bir gerçekleştirilmektedir. Bu destekler, öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

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Devletten kız/erkek öğrencilere en az 100,130,150 TL’lik ödeme! A’dan Z’ye 10 yeni destek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteliler...

YABANCILARA YÖNELİK ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI

"Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY)" adlı program, Türkiye Kızılay Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen bir yardım programıdır. Bu program, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve ana amacı kayıp nesil oluşumunu engellemek için okul devamlılığını teşvik etmektir. Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi yabancılara yönelik olarak uygulanan YŞEY, nakit ve çocuk koruma bileşenlerinden oluşmaktadır.

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Devletten kız/erkek öğrencilere en az 100,130,150 TL’lik ödeme! A’dan Z’ye 10 yeni destek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteliler...

Bu program kapsamında, özellikle geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, örgün eğitimde okuyan ve ihtiyaç sahibi yabancı çocuklar faydalanabilir. Okulun açık olduğu dönemlerde aylık 1 ayda 4 günden fazla devamsızlık yapmayan öğrencilere yöneliktir. Başvurularda özellikle 18 yaş üstü aile bireylerine öncelik verilmektedir. Öğrencilere aylık olarak verilen destek miktarları ise sınıflara göre değişmektedir. Ana sınıfı ile 8. sınıflar arası öğrencilere kız öğrencilere aylık 100 TL, erkek öğrencilere ise aylık 90 TL; 9. ile 12. sınıflar arası öğrencilere ise kız öğrencilere aylık 150 TL, erkek öğrencilere aylık 130 TL ödeme yapılmaktadır. Ödemeler 2 ayda bir gerçekleştirilmektedir. Bu program, ihtiyaç sahibi yabancı öğrencilerin eğitimlerine destek olmayı amaçlamaktadır.

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Devletten kız/erkek öğrencilere en az 100,130,150 TL’lik ödeme! A’dan Z’ye 10 yeni destek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteliler...

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ÜRETSİZ TAŞINMASI

"Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması" adlı yardım programı, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullara erişimini sağlamayı amaçlayan bir programdır. Bu program, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülmekte ve özel gereksinimli öğrencilere destek sunmayı hedeflemektedir.

Bu yardım programı kapsamında, özel eğitim ihtiyacı olan özel gereksinimli öğrencilerin okullara ücretsiz taşınmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Başvuru yapma zorunluluğu bulunmamakta olup, program kapsamına giren öğrenciler otomatik olarak bu haktan faydalanmaktadır. Bu programdan faydalanabilmek için özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci olma şartı gerekmektedir.

Program kapsamında belirli bir tutar ödemesi yapılmamaktadır. Bunun yerine, özel gereksinimli öğrencilerin okullarına ücretsiz erişimi sağlanmaktadır. Bu öğrencilere özel olarak taşıma hizmeti sunularak, eğitim kurumlarına ulaşımları desteklenmektedir.

Programın ödeme dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı'na kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir. Bu şekilde, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin okullara taşınmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu program ile öğrencilerin eğitime erişiminin kolaylaştırılması hedeflenmekte ve engelli öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemek amaçlanmaktadır.