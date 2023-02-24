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SGK toplu ödeyecek! O kişiler ödenen tüm miktarları geri alabilecek! Bu formu doldurmanız yeterli!

EYT yasası ile birlikte emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş, sigorta prim ödemeleri hakkında sorgulamalar yapıyor. Emeklilik yaşını dolduran, hatta emeklilik yaşını çoktan geçmiş olan çalışanlar, emeklilik için gerekli olan çalışma yılını ve prim gün sayısını dolduramayıp, emekli maaşı almaya hak kazanamıyorsa ödedikleri primleri SGK tarafından toplu bir şekilde alabiliyor. Peki, SGK prim iadesi nasıl alınır, şartları neler? İşte, konuya dair merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 24.02.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 13:00
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SGK toplu ödeyecek! O kişiler ödenen tüm miktarları geri alabilecek! Bu formu doldurmanız yeterli!

SGK prim ödemeleri milyonlarcva vatandaşın takip ettiği konular arasında. Yaşı olduğu halde yeterli prim gününe sahip olmayan vatandaşlara toplu prim iadesi yapılabilmektedir. Toplu prim iadesi yapılabilecek bir diğer durum ise bir işçinin birden fazla işverenden maaş almasıdır. Peki, SGK prim iadesi başvuru nereye yapılır, şartları neler? İşte, detaylar...

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SGK toplu ödeyecek! O kişiler ödenen tüm miktarları geri alabilecek! Bu formu doldurmanız yeterli!

SGK PRİM İADESİ HESAPLAMA

Bir işte çalışırken SGK'ya brüt ücretin yaklaşık yüzde 34.5'i oranında bir prim yatırılır. Aynı zamanda emeklilik için sigortalı adına yatırılmış olan prim tutarı SSK'lı çalışanlarda yüzde 14, Bağ- Kurlulara da ise, yüzde 20 olarak hesaplanıyor.

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SGK toplu ödeyecek! O kişiler ödenen tüm miktarları geri alabilecek! Bu formu doldurmanız yeterli!

Yaşın dolması ile birlikte emeklilik için gerekli olan prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar bağlı oldukları sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne yazılı bir talepte bulunarak ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabilir.

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SGK toplu ödeyecek! O kişiler ödenen tüm miktarları geri alabilecek! Bu formu doldurmanız yeterli!

SGK'ya ödenen primlerde işveren payı, işçi payı ve İşsizlik Sigortası Fonu için ödenen paylar bulunuyor. Bunların içinden de sadece çalışandan kesilmiş olan primler iade edilir.

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SGK toplu ödeyecek! O kişiler ödenen tüm miktarları geri alabilecek! Bu formu doldurmanız yeterli!

Aynı zamanda İşsizlik Sigortası ve işveren payı Fonu için kesilen tutar ise, iade konusu olmaz. Kendi adına çalışanlar yani Bağ-Kurlu çalışan kişiler de ödedikleri ölüm, yaşlılık ve malullük primlerini de iade alabilir. Bu kapsamda SGK ise, geçmiş yıllara ait olan primleri, güncelleme katsayısı ile hesaplayarak öder.