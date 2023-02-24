24 Şubat 2023, Cuma
SGK toplu ödeyecek! O kişiler ödenen tüm miktarları geri alabilecek! Bu formu doldurmanız yeterli!
EYT yasası ile birlikte emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş, sigorta prim ödemeleri hakkında sorgulamalar yapıyor. Emeklilik yaşını dolduran, hatta emeklilik yaşını çoktan geçmiş olan çalışanlar, emeklilik için gerekli olan çalışma yılını ve prim gün sayısını dolduramayıp, emekli maaşı almaya hak kazanamıyorsa ödedikleri primleri SGK tarafından toplu bir şekilde alabiliyor. Peki, SGK prim iadesi nasıl alınır, şartları neler? İşte, konuya dair merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 24.02.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 13:00
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