SGK toplu ödeyecek! O kişiler ödenen tüm miktarları geri alabilecek! Bu formu doldurmanız yeterli!

Aynı zamanda İşsizlik Sigortası ve işveren payı Fonu için kesilen tutar ise, iade konusu olmaz. Kendi adına çalışanlar yani Bağ-Kurlu çalışan kişiler de ödedikleri ölüm, yaşlılık ve malullük primlerini de iade alabilir. Bu kapsamda SGK ise, geçmiş yıllara ait olan primleri, güncelleme katsayısı ile hesaplayarak öder.