10 bin TL deprem yardımı kimler alabilir, başvuru şartları neler? 10.000 bin TL DEPREMZEDE YARDIMI sorgulama ekranı!

"10 bin TL deprem yardımı nasıl alınır?" sorusu depremzede vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedelere yapılacak yardımlar açıklandı. Başkan Erdoğan tarafından kira ve taşınma yardımları dışında depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı ödemesi yapılacağını duyurmuştu. Peki, 10 bin TL deprem yardımı başvuru şartları neler? İşte, detaylar...