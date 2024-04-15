SGK toplu iade tablosunu oluşturdu! 2000 sonrasında prim şartları listelendi! 3685, 5000, 5975 güne...

SGK'dan prim iadesi almak, belirli şartları yerine getiren vatandaşlar için önemli bir mali destek olabilir. Emeklilik şartlarını tamamlayamayan veya erken yaşta vefat eden sigortalıların yakınları için de bu ödemeler, ekonomik bir rahatlama sağlamaktadır. Başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında detaylar ise merak ediliyor. Peki SGK'dan prim iadesinden kimler faydalanabilir?