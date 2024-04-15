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SGK toplu iade tablosunu oluşturdu! 2000 sonrasında prim şartları listelendi! 3685, 5000, 5975 güne...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı durumlarda sigortalılara prim iadesi yapabilmektedir. Bu ödemeler, emeklilik şartlarını tamamlayamayan veya belirli koşulları karşılayamayan bireyler için geçerlidir. Peki SGK'dan kimler prim iadesi alabilir? İşte gerekli şartlar ve başvuru detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:58
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SGK toplu iade tablosunu oluşturdu! 2000 sonrasında prim şartları listelendi! 3685, 5000, 5975 güne...

SGK'dan prim iadesi almak, belirli şartları yerine getiren vatandaşlar için önemli bir mali destek olabilir. Emeklilik şartlarını tamamlayamayan veya erken yaşta vefat eden sigortalıların yakınları için de bu ödemeler, ekonomik bir rahatlama sağlamaktadır. Başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında detaylar ise merak ediliyor. Peki SGK'dan prim iadesinden kimler faydalanabilir?

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SGK toplu iade tablosunu oluşturdu! 2000 sonrasında prim şartları listelendi! 3685, 5000, 5975 güne...

Kimler SGK'dan Prim İadesi Alabilir?

SGK'nın 2018-38 sayılı genelgesine göre prim iadesinden yararlanabilecek kişiler şunlardır:

🔸İşten ayrılan veya işyerini kapatan/kullanan kişiler,

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SGK toplu iade tablosunu oluşturdu! 2000 sonrasında prim şartları listelendi! 3685, 5000, 5975 güne...

🔸Vefat Eden Sigortalıların Yakınları İçin Ödeme İmkanı

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SGK toplu iade tablosunu oluşturdu! 2000 sonrasında prim şartları listelendi! 3685, 5000, 5975 güne...

🔸SGK'ya göre sigortalı olan ve belirlenen yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) tamamlayıp emeklilik veya malullük aylığı bağlanma şartlarını karşılayamayanlar.

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SGK toplu iade tablosunu oluşturdu! 2000 sonrasında prim şartları listelendi! 3685, 5000, 5975 güne...

🔸Emekli olmadan vefat eden bir kişinin yakınları da, yasal hak sahibi olarak kalan primlerin iadesini talep edebilirler. Bu durumda, geri ödenecek primlerin miktarı ve koşulları, SGK tarafından belirlenmektedir.