HaberlerGaleriSGK toplu iade tablosunu oluşturdu! 2000 sonrasında prim şartları listelendi! 3685, 5000, 5975 güne...
SGK toplu iade tablosunu oluşturdu! 2000 sonrasında prim şartları listelendi! 3685, 5000, 5975 güne...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı durumlarda sigortalılara prim iadesi yapabilmektedir. Bu ödemeler, emeklilik şartlarını tamamlayamayan veya belirli koşulları karşılayamayan bireyler için geçerlidir. Peki SGK'dan kimler prim iadesi alabilir? İşte gerekli şartlar ve başvuru detayları...
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Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:58Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:58