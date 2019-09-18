Emeklilere müjde üstüne müjde geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kredi ve avans sistemi geldi. Uzun yıllar üretim ekonomisine katkıda bulunan ve emekli olan vatandaşlar SSK ve Bağ-Kur sistemleri üzerinden emekli maaşı alıyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar kredi veya avans ile anlık ihtiyaçlarını giderme şansına sahip olacak. Birçok SSK ve Bağ-Kur emeklisi kredi ve avans çekmenin şartlarını araştırıyor. Emekli olmuş ancak henüz emekli maaşı bağlanmamış vatandaşlar da 3 maaş avans ve 10 maaş kredi alabiliyor. Örnek verecek olursak, 1800 TL emekli maaşı alan bir kişi 5400 TL'ye kadar avans alabilir. 10 maaş kredi sistemi ile ise 18 bin TL'ye kadar kredi çekebilir. Peki, SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı avansı şartları neler? İşte detaylar...